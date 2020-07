Gothaer Gewerbe Protect erhält umfassendes Update

Die Gothaer feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum. Jetzt hat der Versicherer der Gothaer Gewerbe Protect (GGP) ein umfangreiches Update spendiert. So wurde in allen Sparten – von der Betriebshaftpflicht über die Inhalts-, bis hin zur Werkverkehrsversicherung – die Grunddeckung sowie Plus-Bausteine und Deckungserweiterungen ausgebaut und weiter an die Anforderungen von Kleinunternehmern und Mittelständlern angepasst.

Obwohl laufend verbessert, präsentiert die Gothaer jetzt der Gothaer Gewerbe Protect ein weiteres umfangreiches Update. „Entwickelt wurde Gothaer GewerbeProtect sowohl mit unserem 200-jährigen Know-how im Dialog mit Gewerbekunden, als auch im engen Schulterschluss mit unseren Vertriebspartnern. Wir bauen das Produkt stetig aus und bieten jetzt so viel Deckung wie nie zuvor“, sagt Nils König, Leiter Leiter des Produktmanagements Komposit Gewerbe.

Auch die jetzigen Neuerungen seien in enger Abstimmung mit den Gothaer Vertriebspartnern entwickelt worden. „So gehen wir direkt auf die aktuellen Wünsche am Markt ein. Zusätzlich ist unsere Technik für die digitale Interaktion mit unseren Vermittlern optimiert – für schlanke Prozesse und eine zielgerichtete Beratung“, so König weiter.

Insgesamt umfasst der GGP-Produktbaukasten Versicherungslösungen zu den Sparten: Betriebs-/Berufshaftpflicht, Vermögensschadenhaftpflicht, Gebäude, Inhalt, Elektronik, Photovoltaik, Werkverkehr, Maschinen fahrbar/stationär sowie die Gruppenunfallversicherung. Durch das komfortable und vor allem effiziente GGP-Tarifierungssystem, mit seinem digitalen Verarbeitungsweg sparen Kunde und Vermittler zusätzlich Zeit.

Um den Versicherungsschutz für Gewerbekunden so unkompliziert wie möglich zu gestalten, hat die Gothaer mit der Gewerbe Protect einen flexiblen Produktbaukasten mit über zwei Millionen Kombinationsmöglichkeiten entwickelt.

Dort lassen sich die Schutzbausteine genau so miteinander kombinieren, dass sie das individuelle Absicherungsbedürfnis des Kunden abdecken. Besonders erfolgreich ist GGP nach Angaben der Gothaer in den Branchen Baugewerbe, Beratung und Dienstleistung sowie im Einzelhandel. (dr)

Foto: Gothaer