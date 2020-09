Gothaer kooperiert mit Global Digital Women

Die Gothaer will den Frauenanteil in Führungspositionen ausbauen und vernetzt sich zum digitalen Erfahrungsaustausch mit den Global Digital Women. Global Digital Women ist ein internationales Unternehmen, das Gestalterinnen und Potenzialträgerinnen der Digitalbranche die Möglichkeit zur Vernetzung bietet. Das Netzwerk trifft den Nerv der Zeit, denn der gegenseitige Support von weiblichen Führungskräften hat in vielen Branchen noch Nachholbedarf.

„Mit der Kooperation verfolgen wir das Ziel, die Vernetzung, Sichtbarkeit und Stärkung insbesondere von weiblichen Führungskräften im Bereich Digitalisierung weiter zu fördern. Natürlich möchten wir damit auch die Sichtbarkeit der Gothaer als Unternehmen bei der Zielgruppe des Netzwerks erhöhen. So haben wir die Chance, weibliche Potenzialträgerinnen kennen zu lernen und Erfahrungen und Know-how auszutauschen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, so Gothaer Personalvorstand Michael Kurtenbach.

„Ich bin überzeugt davon, dass die Gothaer von mehr Vielfalt im Unternehmen profitiert – dies auch in Bezug auf die zunehmende Digitalisierung. Vielfalt ist daher eine wesentliche Grundlage für unsere Zukunftsfähigkeit und Teil unserer Konzernstrategie“, fasst Kurtenbach zusammen. Geplant sind eine Reihe von Veranstaltungen, die die Gothaer auch als Gastgeber austrägt. Die Themen Diversity, Kultur, New Work und Data werden bei den After Work-Treffen im Fokus stehen.

„Ich bin froh und stolz, dass meine Idee immer mehr Anhänger findet. Die Versicherungsbranche holt gerade beim Thema Frauen und Digitalisierung enorm auf. Schön, dass wir die Gothaer in unserem Netzwerk begrüßen können. Ich freue mich auf den Austausch bei den After Work Treffen im Hause der Gothaer“, so die Gründerin Tijen Onaran, die laut Manager Magazin 2020 zu den Top 100 der einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gehört. (dr)

Foto: Gothaer