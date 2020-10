Gothaer Kranken: Sylvia Eichelberg übernimmt 2021 Vorstandsvorsitz

Dr. Sylvia Eichelberg wird zum 1. Januar 2021 neue Vorstandsvorsitzende der Gothaer Krankenversicherung. Eichelberg kommt von der Axa Konzern AG. Sie übernimmt die Aufgaben von Oliver Schoeller, der den Vorstandsvorsitz seit 2017 innehatte.

Der Aufsichtsrat der Gothaer Krankenversicherung AG hat Dr. Sylvia Eichelberg mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zur Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens berufen. Des Weiteren wurde die 41jährige in den Vorstand der Gothaer Versicherungsbank VVaG und der Gothaer Finanzholding AG bestellt.

Eichelberg folgt damit bei der Gothaer Krankenversicherung auf Oliver Schoeller, der dort seit 2017 den Vorstandsvorsitz innehatte und im Juli 2020 zusätzlich zum Vorstandsvorsitzenden der Gothaer Versicherungsbank VVaG berufen worden war. Eichelberg leitet aktuell das Firmenkundengeschäft bei der Axa Konzern AG.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Sylvia Eichelberg eine brillante Juristin und erfahrene Managerin mit sehr vielfältiger Expertise in der Versicherungsbranche als Vorstandsvorsitzende für die Gothaer Kranken gewinnen konnten. Ich wünsche ihr in dieser neuen Rolle viel Erfolg“, sagt Prof. Dr. Werner Görg, Vorsitzender des Aufsichtsrates.

„Das Thema Gesundheit wird in der Gesellschaft an Stellenwert gewinnen. Damit verbinden sich auch erhebliche Wachstumspotenziale für die Gothaer Krankenversicherung. Wir freuen uns daher besonders, mit Dr. Sylvia Eichelberg eine engagierte Frau mit breiter Erfahrung in unser Team zu holen. Sie wird der strategischen Ausrichtung der Gothaer Kranken zum umfassenden Gesundheitsdienstleister weiteren Schub geben“, sagt Oliver Schoeller, Vorstandsvorsitzender des Gothaer Konzerns.

Vielfältige Erfahrung in der Versicherungsbranche

Eichelberg hat Rechtswissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster studiert und dort 2006 das erste Staatsexamen abgelegt. Nachdem sie als wissenschaftliche Geschäftsführerin die renommierte Forschungsstelle für Versicherungswesen Universität Münster geleitet hatte, absolvierte sie im Rahmen ihres Referendariats Stationen unter anderem bei der BaFin und der Chubb Insurance Group in Sydney.

Als Referendarin und später als Rechtsanwältin war sie von 2007 bis 2010 bei der Rechtsanwaltskanzlei Noerr im Bereich Versicherungsrecht tätig. 2010 wechselte sie als Vorstandsassistentin im CEO-Office zur Ergo Versicherungsgruppe. Dort baute sie 2013 den neuen Bereich International Claims auf und übernahm dessen Leitung.

2016 wechselte Eichelberg in die Axa Konzern AG, wo sie zur Leiterin des Bereiches Groß- und Komplexschäden berufen wurde. 2020 wurde ihr die Leitung des Firmenkundengeschäftes der Axa übertragen. (dr)

Foto: Gothaer