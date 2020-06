Halbjahresbilanz: Mylife legt über 30 Prozent zu

Die Mylife Lebensversicherung AG setzt ihren anhaltenden Wachstumskurs in den ersten sechs Monaten in 2020 mit Dynamik fort. Das Neugeschäft mit fondsgebundenen Nettoprodukten legte um mehr als 30 Prozent zu.

Für das erste Halbjahr 2020 zieht die Mylife Leben eine sehr positiveBilanz. Entgegen dem aktuellen Marktrend in der Lebensversicherungsbranche konnte der Versicherer sein Neugeschäft deutlich steigern. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhten sich die Vertragsanzahl und die Beitragssumme im Neugeschäft mit fondsgebundenen Nettoprodukten um mehr als 30 Prozent.

Darüber hinaus würden seit der Corona-Pandemie insbesondere die digitalen Antragsprozesse und Auskunftssysteme stark nachgefragt, teilte der Versicherer mit. Vor allem das eigene dSign-Verfahren für orts-unabhängige Neuabschlüsse durch Finanzberater stieg in der Nutzungsquote deutlich um mehr als 150 Prozent.

„Ein wesentlicher Grund für das starke Wachstum ist die steigende Nachfrage nach unseren transparenten, flexiblen und kostengünstigen Fondspolicen. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden unter anderem niedrige Einstiegskurse genutzt, um verstärkt mit Einmalbeiträgen, Zuzahlungen und gerade auch über laufende Beiträge Geld anzulegen beziehungsweise für die Altersvorsorge zu investieren“, erläutert Jens Arndt, Vorstandsvorsitzender der Mylife Leben.

Für das zweite Halbjahr will Mylife die vertrieblichen Aktivitäten ausbauen und will in dem Zusammenhang weitere Vertriebskanäle erschließen. (dr)

