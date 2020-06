Hanse Merkur: Arne Bröker wird neuer Vertriebsdirektor SHU

In der Kapitalanlage der Gothaer rückt das Thema Nachhaltigkeit immer stärker in den Fokus. Bereits seit 2018 berücksichtigt der Konzern im Rahmen der Kapitalanlage auch ökologische und soziale Aspekte sowie Kriterien der Unternehmensführung – sogenannte Nachhaltigkeits-Kriterien. Jetzt ist der Gothaer Konzern den UN Principles for Responsible Investment – kurz UNPRI – beigetreten.