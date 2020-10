Hiscox: Dirk Koerbel ist neuer Head of Branch in der Stuttgarter Niederlassung

Mit Dirk Koerbel Hiscox hat einen neuen Head of Branch am Standort Stuttgart. Der Versicherungskaufmann bringt über zwanzig Jahre Erfahrung in der Branche mit und verantwortet ab sofort die Leitung der Niederlassung von Hiscox für Baden-Württemberg.

Der 43-Jährige verfügt über umfangreiche Expertise im Maklergeschäft: Er startete seine Karriere bei der Allianz und war danach u.a. bei der Mannheimer Versicherung tätig. Später sammelte er intensive Erfahrungen als Maklerbetreuer im Ergo-Konzern und war in diesem Bereich zuletzt bei der Generali Versicherung als Direktionsbevollmächtigter tätig.

Dirk Koerbel: „Ich freue mich, nach einigen Jahren in Hessen wieder in meine Heimat nach Baden-Württemberg zurückzukehren. Ich möchte das Wachstum von Hiscox in der Region vorantreiben, indem ich mit meinem Team individuell auf die unterschiedlichen Geschäftsmodelle der Vermittler und die Menschen, die dahinter stehen, eingehe. Die Eröffnung der Niederlassung in Stuttgart unterstreicht die Bedeutung der Region als einem der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Deutschlands. Durch meine Zeit als Maklerbetreuer und in Projektarbeit bringe ich viel wertvolle Erfahrung mit, um mit meinem Team den Vermittlern einen großen Mehrwert zu bieten und das gemeinsame Geschäft auszubauen.“

Und Wolf von Buchwaldt, Director Sales Broker bei Hiscox, ergänzt: „Es ist toll, dass Dirk Koerbel jetzt zu uns an Bord kommt und wir zusammen von Stuttgart aus so richtig Gas geben können. Auch und ganz besonders in Zeiten der digitalen Interaktion und Abwicklung sind regionale Nähe und echter Kontakt relevanter denn je. So können wir dort wichtige Vertriebspartner noch besser und enger bedienen. Wir sehen großes Potential für unsere Kernzielgruppen, insbesondere bei Art & Private Clients und Oldtimern sowie im gewerblichen Bereich bei Smart Manufacturing und Cyber-Versicherungen.“

Foto: Hiscox