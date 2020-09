Hiscox: Sebastian Steininger neuer Director Underwriting & Products

Sebastian Steininger ist neuer Director Underwriting & Products bei Hiscox Deutschland. Der studierte Betriebswirt verantwortet damit ab sofort die Produktlandschaft, Antrags- und Angebotsprozesse sowie die Zeichnung der Risiken.

Der 35-Jährige verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Versicherungswirtschaft: Er startete seine Karriere im Allianz-Konzern, wo er unter anderem Positionen wie Head of Product Ratings & Communication, Head of Strategic Planning & Performance Management und schließlich Head of Products innehatte. Zuletzt war er für das Produktmanagement der digitalen Plattform Audatex bei dem Technologie­unternehmen Solera zuständig.

Robert Dietrich, Deutschlandchef von Hiscox, kommentiert: „Wir freuen uns, mit Sebastian Steininger einen so versierten Experten für unser Management-Team gewonnen zu haben. Gemeinsam mit ihm werden wir unsere Positionierung als Versicherer in einer digitalen Welt weiter ausbauen und somit ein neues Kapitel unserer Geschichte öffnen.“

Sebastian Steininger folgt in seiner Rolle bei Hiscox auf Tobias Wenhart, der nach langjähriger Tätigkeit auf eigenen Wunsch eine neue Herausforderung angenommen hatte. (dr)

