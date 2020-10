Jagdmeutenversicherung: “Es kann zu kritischen Situationen für den Jagdhund kommen”

Für das Jahr 2019 hat die Barmenia Krankenversicherung rund 63,5 Millionen Euro Beiträge zurückgezahlt. Ingesamt erhalten 81.551 leistungsfrei gebliebene Versicherte eine Beitragsrückerstattung in Höhe von durchschnittlich 779 Euro. Auch die Inter zahlt Beiträge in Höhe von 34,6 Millionen Euro an privat Krankheitskostenvollversicherte zurück.