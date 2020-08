Kfz-Versicherung: Preise bleiben konstant – trotz geringerer Schäden 

Nach dem Börsengang eines Zielunternehmens von drei Dachfonds des Private Equity Spezialisten RWB vor drei Jahren hat der Zielfondsmanager nun das letzte Aktienpaket an dem Unternehmen verkauft. In der Summe ist das Ergebnis der bisher größte Rückfluss an RWB-Fonds aus einer einzelnen Unternehmensbeteiligung.