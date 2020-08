Kussmann wird bei HDI Bereichsvorstand für Firmen und Freie Beruf

Christian Kussmann, Leiter des Geschäftsfeldes Gewerbe bei der Gothaer, wechselt zu HDI. Bei der HDI Versicherung AG übernimmt er als Bereichsvorstand das Geschäftsfeld Firmen/Freie Berufe.

Christian Kussmann (39) übernimmt mit dem Wechsel – vorbehaltlich der Zustimmung der BaFin – das bei der HDI Versicherung neu geschaffene Geschäftsfeld und komplettiert damit das Führungsteam. Er berichtet an Dr. Christoph Wetzel, den Vorstandsvorsitzenden der HDI Versicherung AG.

Stationen im Lebenslauf

Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften startete Kussmann 2007 bei der Ergo Versicherungsgruppe als Assistent des Vorstandsvorsitzenden. Nach Stationen als Underwriter und Leiter des Bereichs Haftplicht Industrie wechselte er zunächst als Projektleiter und später als Bereichsleiter in den Maklervertrieb Schaden/Unfall und entwickelte hier die strategischen Grundlagen für die Neuausrichtung. Seit Oktober 2018 ist Kussmann für die Gothaer als Leiter des Geschäftsfeldes Gewerbe tätig.

Bereich weiterentwickeln

Dr. Christoph Wetzel, Vorstandsvorsitzender der HDI Versicherung AG, freut sich über die Verstärkung seiner Führungsmannschaft: „Wir stehen mit der weiteren Umsetzung unserer Sachversicherungsstrategie vor vielfältigen Herausforderungen. Ich bin überzeugt, dass es mit Christian Kussmann für Firmen/Freie Berufe gelingen wird, unsere Neuausrichtung in diesem Geschäftsfeld voranzutreiben und so weiteres Wachstum zu erreichen.“ Kussmann tritt seine neue Position bei HDI zum 1. April 2021 an.

Foto: HDI