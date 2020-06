LV 1871 lanciert eigene Podcast-Reihe für Makler

Im Rahmen ihrer Digital-Offensive lanciert die LV 1871 eine eigene Podcast-Reihe. Der Fokus des Angebots liegt auf Expertenwissen für Vermittler. Experten aus dem Unternehmen geben in den 20-minütigen Folgen Praxistipps zu Produkten, den Chancen der Digitalisierung oder erfolgreichen Social Media-Auftritten.

Rund ein Drittel der Deutschen hört regelmäßig Podcasts und das nicht nur zum Zeitvertreib: Längst werden Podcasts zur Beschaffung von Informationen und damit ebenso für die berufliche Weiterbildung genutzt. Der Podcast „LV 1871 to Go“ gibt Expertenwissen an Makler weiter und ergänzt damit das digitale Angebot der LV 1871 für Geschäftspartner.

Praxisbezug

In einer Service-Rubrik erhalten Zuhörer beispielsweise Informationen zu Antragsbearbeitung und der Vorgehensweise bei der Risikoprüfung. Die LV 1871 greift verschiedene Praxisthemen auf, die Vermittler täglich beschäftigen und bietet durch hauseigene Experten Unterstützung.

Die Chancen der Digitalisierung bilden einen weiteren Themenschwerpunkt. Hier wird auch Vorstand Hermann Schrögenauer persönlich zeigen, welche Möglichkeiten und Anforderungen sich für Makler ergeben.

Weitere Gäste geben praktische Tipps für den erfolgreichen Auftritt in Social Media und im Web. Zudem stellt der Podcast digitale Tools vor, die den Arbeitsalltag von Maklern erleichtern. Impulse und Ideen zu konkreten Vertriebsansätzen und Produkt-USPs sind ein weiteres Themenfeld.

Neue Wege in der Digitalisierung

“Unser Anliegen ist es, mit dem Podcast einen Service zu schaffen, der Maklern einen echten Mehrwert für ihre Arbeit bringt. Wir sehen Podcasts als ideale Möglichkeit, Informationen schnell und direkt weiterzugeben – ohne dass eine fundierte Einordung der Themen durch Experten zu kurz kommt”, sagt Thomas Heindl, Leiter des Marketings der LV 1871.

“Durch das Format ist es möglich, die Inhalte flexibel zu konsumieren. So sind die Informationen mit geringem Aufwand in den Arbeitsalltag der Nutzer integrierbar wie beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit“, so Heindl. Der Podcast erscheint zweimal im Monat. (dr)

Foto: LV 1871