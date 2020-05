Neue Facebook-Gruppe für Makler

Eine neue Facebook Gruppe bietet Versicherungsmaklern einen Ort zum Austausch über alternative Vergütungsmodelle. Initiator Peter Süßengut, Inhaber von Süßengut Consulting, sieht darin den nächsten Schritt, um Servicevereinbarungen als Branchenlösung zu etablieren.

Peter Süßengut ruft bei Facebook eine gemeinsame Gruppe mit Fachanwalt Norman Wirth und Vertriebscoach Jörg Laubrinus ins Leben. „Servicevereinbarungen – die Lösung für Versicherungsmakler“ bietet Versicherungsmaklern einen Ort zum Austausch über Servicevereinbarungen. Interessierte können dieser ab sofort kostenfrei beitreten.

„Teilnehmer in Webinaren bitten mich wiederholt darum, einen Ort für ungezwungen Austausch über alternative Vergütungsmodelle zu schaffen“, so Peter Süßengut. Diesem Wunsch ist er nun gefolgt. Zusätzlich bittet der ehemalige Versicherungsmakler auch seine Kunden darum, der Facebook Gruppe beizutreten. Als Gesprächspartner mit Erfahrungswerten nehmen sie so aktiv am Austausch mit Kollegen teil.

Die neu geschaffene Gruppe folgt einem Social Media Konzept, das gezielt Anreize zum gegenseitigen Austausch setzt. So ist es nur konsequent, dass erste Postings neue Mitglieder in der Gruppe begrüßen. Derzeit gibt es mehrere Videos, die grundlegende Fragen zum alternativen Vergütungsmodell beantworten. Eine davon ist die wiederkehrende Frage danach, welche Dienstleistungen als Teil von Servicevereinbarungen angeboten werden dürfen.

Teil der Gruppe sind auch die beiden weiteren Mitglieder des ebenfalls von Süßengut ins Leben gerufene Maklerexpertenteams, Vertriebsoach Jörg Laubrinus und Fachanwalt Norman Wirth. Künftig nehmen beide einen aktiven Part ein: „Gruppen sind ein hervorragendes Mittel, um miteinander in den Austausch zu kommen. Ich freue mich auf interessante Diskussionen und direkten Austausch mit den Mitgliedern“, so Vertriebscoach Jörg Laubrinus über seine Erwartungen an die Facebook Gruppe „Servicevereinbarungen – die Lösung für Versicherungsmakler“.

„Mein Ziel ist es nicht, dass alle 14 Tage ein Posting erscheint. Ich wünsche mir einen lebendigen Austausch mit Euch und untereinander. So schaffen wir gemeinsam den Mehrwert dieser Gruppe“, so Initiator Peter Süßengut in seinem Begrüßungsvideo für neue Mitglieder. Damit geht der Unternehmer konsequent den nächsten Entwicklungsschritt zur Etablierung einer Branchenlösung.

