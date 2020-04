Rückversicherer-Treffen in Monte Carlo fällt aus

Das jährliche Treffen von Rückversicherern und ihren Kunden in Monte Carlo fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Dies habe das Veranstaltungsbündnis “Rendez-Vous de Septembre” (RVS) einstimmig entschieden, erklärte RVS-Präsident Claude Tendil in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Unsicherheiten angesichts der weltweiten Krankheitswelle seien einfach zu groß. Das traditionelle Branchentreffen im Fürstentum Monaco sollte in diesem Jahr eigentlich vom 12. bis 17. September stattfinden.

In den Hotels rund um das Casino von Monte Carlo loten Vertreter von Rückversicherern wie Munich Re und Hannover Rück, Maklern wie Aon und Guy Carpenter sowie Erstversicherern wie Allianz und Axa üblicherweise die Konditionen in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung für das jeweils folgende Jahr aus.

Fast 3.000 Besucher sind dort in der Regel zugegen. Das nächste “Rendez-Vous de Septembre” soll nun vom 11. bis 16. September 2021 stattfinden. (dpa-AFX)

Foto: Shutterstock