Sponsoring: Hoher Sportanteil

47 Prozent aller von Versicherungen unterstützten Projekte entfallen auf den Themenbereich Sport, wie eine Studie von Research Tools zeigt. Kommuniziert werden die Sponsorings vorzugsweise via Social Media. Gastbeitrag von Uwe Matzner, Research Tools



Sportsponsoring ist der führende Themenbereich im Sponsoring der zehn untersuchten Versicherungsunternehmen. 47 Prozent der insgesamt 522 geförderten Projekte entfallen auf den Sport. Allianz, Huk-Coburg und DEVK weisen den höchsten Anteil an Sportsponsorings mit jeweils mehr als 50 Prozent auf. Zum Vergleich: Die Barmenia verzeichnet mit 26 Prozent die klar geringste Sportquote. Dennoch spielt selbst hier der Sport eine wichtige Rolle.

Der Branchenvergleich zeigt, dass ein solch hoher Sportanteil eine Besonderheit der Versicherungsbranche ist. Nur im Glücksspielmarkt ist der Anteil von Sportprojekten höher. Das resultiert hier fast zwangsläufig aus der thematischen Nähe zum Sport aufgrund der Sportwetten. Das andere Extrem mit nur sechs Prozent Sportprojekten, die Arzneimittelindustrie, unterstützt vorzugsweise Bildungs- und Sozialprojekte. Bei den Sozialprojekten dominiert die Kategorie Gesundheit. Und Bildungsprojekte spielen in der Healthcarebranche eine große Rolle, weil Kongresse, Symposien, Tagungen und Workshops für Ärzte gefördert werden. Beide Extremwerte des Branchenvergleichs ergeben sich somit aus einer unmittelbaren thematischen Nähe zu bestimmten Themengebieten. Beide Branchen sind damit Sonderfälle hinsichtlich ihres Sportanteils.

Unter den verbleibenden Branchen weist die Versicherungsbranche den klar höchsten Anteil auf. Der Vergleich wird nur unwesentlich dadurch eingeschränkt, dass die Ergebnisse der verschiedenen Branchen aus Studien unterschiedlicher Jahre im Zeitraum 2017 bis 2020 hervorgehen. Auch in finanzieller Hinsicht spielt der Sport eine besondere Rolle in der Versicherungsbranche. Unter den Projekten mit siebenstelligen Unterstützungssummen herrschen die Sportprojekte vor. Konkret geht es dabei um die Förderung von Profi-Fußballvereinen. Beispielhaft können hier die Investments von Allianz (Bayern München), Barmenia (Bayer Leverkusen) und R+V (Schalke 04) genannt werden.

Nicht nur Fußball

Wenngleich die prominentesten Sportprojekte den Fußball betreffen, darf nicht übersehen werden, dass zahlreiche Projekte andere Teamsportarten und Einzelsportarten unterstützen. Während auf den Fußball 17 Prozent aller Sponsorings entfallen, halten die anderen Teamsportarten immerhin zwölf Prozent und die Einzelsportarten sogar 13 Prozent Anteil an der Gesamtzahl der Sponsorings. In der Kategorie Teamsport fördert die Provinzial den Handballverein THW Kiel, Huk-Coburg die nach dem Unternehmen benannte Arena, in der auf Leistungssportniveau Basketball und Handball gespielt wird, sowie die SV Sparkassen Versicherung die Handballerinnen der Bad Wildungen Vipers. Bei den Einzelsportarten unterstützt die Ergo Versicherung den Leichtathleten David Behre und die R+V die Deutsche Reiterliche Vereinigung.

Einziger Bereich mit zweistelligem Anteil an den Sponsorings ist neben den genannten Sportarten im Themenbereich Soziales die Kategorie “Kinder und Jugendliche”. Hier ist zum Beispiel der Hanse Merkur Preis für Kinderschutz zu nennen. Die Provinzial unterstützt die Ferienfreizeit “Mehmet trifft Max”. Das Allianz-Projekt “Encouraging Future Generations” zielt auf soziale Inklusion.

Seite zwei: Soziales vor Kultur und Bildung