Stuttgarter überarbeitet Biometrie-Angebote und bringt Schüler-BU sowie Grundfähigkeitstarif für Kinder

Die Stuttgarter Lebensversicherung geht zum 1. Juli 2020 mit ihrem neuen ganzheitlichen Konzept zur Einkommensabsicherung Namens Easi an den Start. Im Zuge überarbeitet der Versicherer seine Biometrie-Tarife BU Plus sowie Grundschutz Plus und erweitert das Produktangebot. Erstmalig gibt es nun eine Schüler-BU und eine Grundfähigkeitsabsicherung für Kinder.

Im Zuge des Relaunch erfahren die bestehenden Stuttgarter Produkte BU Plus und Grundschutz Plus eine umfassende Überarbeitung. Ergänzend führt der Versicherer erstmals Lösungen für Kinder und Schüler ein.

Alle Produkte bieten eine Vielzahl von Absicherungsvarianten und können laut Angaben der Stuttgarter über den Ansatz Easilife auch während der Vertragslaufzeit an sich verändernde Lebensumstände angepasst werden. Für Vermittler schnürt Die Stuttgarter im Rahmen von Easi zudem ein Service-Paket. Kostenlose Webinare und ein einzigartiges Themenportal vermitteln ab Juli neben Produktwissen auch kontinuierlich News und Trends rund um die Einkommensabsicherung.

Optimierung des Biometrie-Angebots

Mit der Einführung von Easi setzt Die Stuttgarter ihre Produkte BU Plus und GrundSchutz+ neu auf. Die BU-Tarife wurden dabei grundlegend überarbeitet und signifikant im Preis optimiert. „Unsere neuen BU-Tarife zielen auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer soliden Kalkulationsgrundlage”, erläutert Klaus-Peter Klapper, Leiter Produkt- und Vertriebsmarketing Biometrie, Nicht-Leben und Weiterbildung der Stuttgarter.

Man arbeite auch für die Zukunft intensiv daran, dass keine Beitragsanpassungen notwendig würden, so Klapper. Im GrundSchutz Plus hat der Versicherer bei nahezu unverändertem Pricing 16 der 23 Leistungsauslöser verbessert.

