Sven Schönfeld wird neuer Head of Sales bei Thinksurance

Thinksurance erweitert sein Führungsteam um den erfahrenen Manager Sven Schönfeld. Dieser hat die Position des Head of Sales übernommen und verantwortet in dieser sämtliche vertrieblichen Aktivitäten des Unternehmens im Vermittlermarkt.

Thinksurance hat sich nach eigenen Angaben für das Jahr 2020 ambitionierte Wachstumsziele für das Geschäft mit Versicherungsmaklern gesetzt. Schönfeld als neuer Head of Sales nehme eine entscheidende Rolle im Wachstumsplan des Unternehmens ein, betont das Insurtech.

„Sven bringt die perfekte Mischung aus Digital- und Versicherungsexpertise mit. Wir sind überzeugt, dass wir mit seiner Unterstützung unsere führende Position im Vermittlermarkt weiter ausbauen können“, so Geschäftsführer und Co-Founder Christopher Leifeld.

Schönfeld kommt vom Insurtech Simplesurance, wo er als Geschäftsführer den digitalen Versicherungsmakler „Schutzklick Makler“ verantwortete. Davor war er bei der R+V als Leiter Komposit vor allem für die Betreuung von Firmenkunden sowie Verbundgruppen im genossenschaftlichen Bereich zuständig und fungierte zusätzlich als Vertriebscoach. Zu Beginn seiner Karriere war er außerdem bei der Allianz über zehn Jahre als Kundenbetreuer tätig.

Schönfeld soll als Head of Sales den Ausbau des Makler- & Großmaklersegments vorantreiben. Thinksurance will vor allem im Segment der mittleren und großen Versicherungsmakler wachsen. „Die Anforderungen der auf Gewerbekunden fokussierten Versicherungsmakler an die Technologie sind besonders hoch. Thinksurance bietet mit seiner Software Maklern und Großmaklern einen ungemeinen Mehrwert. Diesen Mehrwert möchte ich im Markt bekannter machen und noch weiter ausbauen“, so Schönfeld. (dr)

Foto: Thinksurance