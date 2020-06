Swiss Life: Erster Spatenstich für neues Finanzbildungszentrum in Hannover

Das Versicherungs- und Finanzberatungsunternehmen Swiss Life Deutschland beginnt den Bau des neuen Seminar- und Tagungszentrums am Firmenstandort in Hannover-Lahe. Der Spatenstich fand heute mit dem Finanzminister des Landes Niedersachsen, Reinhold Hilbers, statt.

Das über 7.000 Quadratmeter große Tagungszentrum trägt den Namen „Karriere-Campus“ und dient vor allem der Aus- und Weiterbildung der 4.200 lizenzierten Finanzberater, die für die Unternehmen Swiss Life Select, tecis, Horbach und ProVentus tätig sind und ihre Kunden zu Vorsorge, Absicherung und einer selbstbestimmten Zukunftsplanung beraten. Gleichzeitig entstehen dort weitere Arbeitsplätze für die 750 Mitarbeitenden von Swiss Life am Standort Hannover. Die Veranstaltungsräume können auch von anderen Unternehmen gebucht werden.

Der Spatenstich fand Corona-bedingt unter strengen Hygienestandards statt. Jörg Arnold, CEO von Swiss Life Deutschland, begrüßte am Firmensitz in Hannover den Finanzminister des Landes Niedersachsen, Reinhold Hilbers, den Vorsitzenden des SPD-Stadtverbandes Adis Ahmetovic, den Bezirksbürgermeister vom Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide, Harry Grunenberg sowie Dr. Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen und Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschlands.

Jörg Arnold sagte: „Finanzberatung ist heute wichtiger denn je. Die Menschen stellen zurecht höchste Qualitätsansprüche an die Beratung. Wir investieren sehr bewusst in das Know-how unserer Berater. Dieses Bildungszentrum ist für Swiss Life ein Symbol für Beratungsqualität und ein klares Bekenntnis zu unserem Firmenstandort in Hannover. Es freut mich, dass der Bau nun beginnt. An dieser Stelle möchte ich mich auch ausdrücklich für die hervorragende Zusammenarbeit mit der regionalen Politik und auch dem Bauamt Hannover bedanken.“

Reinhold Hilbers, Finanzminister des Landes Niedersachsens, sagte bei seinem Grußwort beim Spatenstich: „Der Neubau eines Gebäudes dokumentiert insbesondere den Glauben an die Zukunft eines Projekts, er steht für die Vision von Entwicklung, Dynamik, wirtschaftlichem Engagement, Arbeitsplätzen und hier in ganz besonderen Maße für Bildung und Ausbildung. Der heutige erste Spatenstich steht also für Optimismus und Zuversicht trotz der Pandemie. Im Namen der Landesregierung danke ich der Swiss Life für diese Investitionsentscheidung.“

Karriere-Campus in Hannover: Nachhaltige Bauweise für 7.300 Quadratmeter Tagungs- und Bürofläche

Der Neubau mit seiner Gesamtfläche von etwa 7.300 Quadratmetern verfügt über mehr als 30 Schulungs- und Tagungsräume sowie über einen 650 Quadratmeter großen Veranstaltungssaal. Bei voller Auslastung finden dann bis zu 1.000 Personen Platz im Karriere-Campus. Vor Ort entstehen außerdem 170 moderne Arbeitsplätze und ein neuer Betriebskindergarten. Der gesamte Neubau wird die Gold-Zertifizierungskriterien der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) erfüllen und zudem Lademöglichkeiten für Elektroautos und Elektrofahrräder bieten.

„Menschen zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ist unser gesellschaftlicher Auftrag. Gleichzeitig wollen wir unseren Finanzberatern eine starke Heimat bieten. Ich bin mir sicher, dass wir mit dem Karriere-Campus einen weiteren Beitrag dazu leisten. Es ist uns deshalb eine Herzensangelegenheit, bei unserem neuen Gebäude auch hohe Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen“, sagte Jörg Arnold weiter.

Swiss Life Deutschland befindet sich auf einem klaren Wachstumskurs, der von einer steigenden Nachfrage nach persönlicher Finanzberatung getrieben wird. Das spiegelt sich sowohl in der Anzahl der Finanzberater der Vertriebsgesellschaften Swiss Life Select, tecis, Horbach und ProVentus wider, als auch im Wachstum der Belegschaft. Insbesondere junge Menschen suchen aktiv nach Vorsorgelösungen und persönlicher Unterstützung, um fürs Alter vorzusorgen, sich gegen Risiken abzusichern oder ihre Lebenspläne zu erreichen. Die Beraterinnen und Berater der Swiss Life-Vertriebsgesellschaften beraten derzeit rund 1,3 Millionen Kunden produktgeberübergreifend nach dem Best-Select-Prinzip.

Fotos: Swiss Life Deutschland