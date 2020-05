Talanx beteiligt sich als Co-Investor an EWE

Die Talanx Gruppe beteiligt sich als Co-Investor indirekt beim Oldenburger Versorgungsunternehmen EWE. Der Versicherungskonzern aus Hannover engagiert sich im Rahmen der Beteiligung des europäischen Infrastruktur-Investors Ardian mit einem dreistelligen Millionenbetrag.

Ardian hatte vor kurzem 26 Prozent der Anteile an EWE erworben. Im Rahmen der geltenden Vereinbarungen mit EWE ermöglicht Ardian der Talanx nunmehr, sich an EWE als Co-Investor zu beteiligen. Ardian und die Talanx Gruppe hatten schon während des Bieterverfahrens eine Partnerschaft gebildet.

„Die Kooperation mit Ardian, EWE und der R3 Asset Management Partners Düsseldorf zeigt, dass Finanzinvestoren nicht immer nur Wettbewerber sind, sondern auch Partner sein können“, sagt Dr. Peter Brodehser, Head of Infrastructure Investments bei Talanx.

„Und EWE ist ein Unternehmen, dessen Geschäftsfelder sehr gut zu unseren Aktivitäten im Bereich der Infrastrukturinvestments passen. Das Investment bildet eine ausgezeichnete Ausgangsbasis für weitere gemeinsame Investitionen in Energie- und Telekommunikations-Infrastruktur.“ „Als EWE freuen wir uns, mit der Talanx einen starken niedersächsischen Partner an der Seite zu haben, um zusammen im Infrastrukturgeschäft zu wachsen“, ergänzt Stefan Dohler, Vorsitzender des Vorstandes der EWE AG.

EWE ist eines der größten kommunalen Unternehmen in Deutschland. 21 Städte und Landkreise des Weser-Ems-Landes halten über Beteiligungsunternehmen des EWE-Verbands 74 Prozent der Anteile. Mit 26 Prozent ist Ardian jetzt als strategischer Wachstumspartner eingestiegen.

EWE ist auf den Geschäftsfeldern Energie, Telekommunikation und Informationstechnologie tätig. In der Energieversorgung zählt EWE 1,4 Millionen Strom- und 0,7 Millionen Gaskunden. In der Telekommunikation zählt EWE 700.000 Kunden und ist größter High-Speed-Anbieter mit eigenem Netz in Norddeutschland. Und in der Informationstechnologie zählt EWE nach eigenen Angaben zu den Top 25 IT-Anbietern in Deutschland.

Die EWE-Beteiligung via Ardian ist in diesem Jahr das dritte Infrastruktur-Investment der Talanx Gruppe. Anfang April hatte sie 200 Mio. Euro in den Ausbau des Breitband-Internets in Frankreich investiert und sich damit an einer 2,1 Mrd. Euro umfassenden internationalen Fremdkapitalfinanzierung beteiligt. Im Februar hatte sie mit 321 Millionen Euro Deutschlands größte Offshore-Windpark mitfinanziert. Die gesamten Infrastruktur-Investitionen der Talanx Gruppe überschreiten mit dem neuen EWE-Investment erstmals die Marke von drei Milliarden Euro.