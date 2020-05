Vema: Diese gewerblichen MultiRisk-Policen favorisieren Makler

Der Markt des gewerblichen Kompositgeschäfts ist für Makler aus verschiedenen Gründen ungebrochen sehr attraktiv. Welche Anbieter besonders attraktv sind.

In der Zeit der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass die regelmäßigen Einkünfte eines soliden Kompositbestands dabei helfen, auch Ausnahmesituationen gut zu überstehen. Durch die Komplexität der Materie bietet er ein hervorragendes Spielfeld, um mit Fachkompetenz punkten zu können. Weiterhin befindet sich nach wie vor der größte Teil an gewerblichen Versicherungsverträgen in der Betreuung von Ausschließlichkeitsorganisationen. Makler haben den Vorteil, aus dem Markt die passendsten Produkte für einen Kunden herauszusuchen und miteinander zur bestmöglichen Lösung zu kombinieren.

Diese bestmögliche Lösung kann durchaus auch bei nur einem einzigen Versicherer gefunden werden. MultiRisk-Policen bieten alle wichtigen Gewerbesparten (Betriebshaftpflicht-, Inhalts- und gegebenenfalls Gebäudeversicherung etc.) aus einer Hand und stellen vor allem bei einfach gelagerten Kundenfällen eine unkompliziert zu kalkulierende Form der Risikoabsicherung dar, wenn die Qualität stimmt.

Bei der jüngsten Befragung der Vema-Makler wurden diese drei Anbieter von gewerblichen MultiRisk-Policen am häufigsten genannt:

1. HDI (17,86 Prozent der abgegebenen Nennungen)

2. Gothaer (14,64 Prozent)

3. Helvetia (14,46 Prozent)

Alle drei Versicherer bieten dabei exklusive Deckungskonzept der Vema, die über ergänzende Sondervereinbarungen der Vema-Klauselbögen zur gewerblichen Sachversicherung und zur Betriebshaftpflicht gegenüber dem Standardprodukt bedeutend aufgewertet wurden.

