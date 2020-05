Vermittler-Studie zu Corona: Ihre Meinung ist uns wichtig!

Gerade in Krisenzeiten ist eine qualitativ hochwertige Finanzberatung sehr wichtig. Sowohl für die Kunden als auch für die Gesellschaft als Ganzes. Doch: Welche Themen interessieren die Kunden derzeit? Und: Wie beraten Vermittler sie in der aktuellen Situation? Diesen und weiteren Fragen will Swiss Compare in Kooperation mit Cash. in einer Vermittlerstudie nachgehen.

Corona wirkt wie ein Motor der digitalen Transformation. Die Krise zeigt: Digitalisierung ist nicht nur hip, sondern absolut notwendig. Gleichzeitig wird sichtbar, wo Nachholbedarf besteht. Vermittler, die Anpassungen vornehmen und konsequent handeln, können gestärkt aus der aktuellen Situation hervorgehen.

Ihre Meinung zählt:

Welche digitalen Tools nutzen Sie in Ihrem Beratungsalltag?

Wie bewerten Sie die Chancen des Marktes?

Wie gewinnen Sie Nachwuchs?

Nehmen Sie hier an der Umfrage teil und sagen Sie uns, wie die Coronakrise Ihre Beratungspraxis beeinflusst.

