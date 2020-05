Weiterbildung in Corona-Zeiten: Hohe Akzeptanz für Online-Seminare

Bisherige Vorbehalte gegenüber Online-Webformaten sind überholt. Das zeigt das Feedback der Teilnehmer aus Online-Seminaren, die die Kommunikationsberatung Instinctif Partners während des Corona-Shutdowns für eigene Themen und für Kunden durchgeführt hat.

„Wir können inzwischen sehr ausgereifte Anwendungen nutzen, die mit einer zielgruppengerechten Vorbereitung und einer professionellen Organisation einen echten Mehrwert für die Teilnehmer bieten“, sagt Dr. Hubert Becker, Managing Partner bei Instinctif Partners.

Die Auswertung der Teilnehmerbefragungen ergab hohe Akzeptanzwerte – technische Probleme waren selten. 96 Prozent der Teilnehmer sind mit der technischen Umsetzung zufrieden (38 Prozent) oder sogar sehr zufrieden (58 Prozent). Drei Viertel der Teilnehmer hatten keinerlei technische Probleme, Schwierigkeiten traten nur bei der Tonübertragung auf (15 Prozent). Hier wirkten sich offenbar Netzprobleme oder zu geringe Bandbreiten aus.

Eine Mehrheit von 60 Prozent findet Online-Seminare als Ergänzung zu Präsenzveranstaltungen sinnvoll. „Besonders bemerkenswert ist, dass ein Drittel der von uns befragten Teilnehmer Online-Veranstaltungen gegenüber Präsenzveranstaltungen sogar bevorzugt“, sagt Becker.

„Die spannende Frage ist, ob diese Präferenz auch nach der Corona-Krise bestehen bleibt. In vielen Fällen sind aktuell die Online-Teilnehmerzahlen deutlich höher, als es bei den ursprünglich geplanten Präsenzveranstaltungen zu erwarten gewesen wäre.“

Ein Erfolgsfaktor: das klare Branding in individualisierten Online-Welten

Die Akzeptanz bei den durchführenden Unternehmen und den Teilnehmern kommt allerdings nicht von selbst. Becker: „Wichtige Erfolgskriterien sind ein klares Branding der Veranstaltung, um sie unterscheidbar zu machen, eine sorgfältige Vorbereitung der Referenten, technisch wie inhaltlich, und ein gut organisierter Einladungsprozess. Leistungsfähige Webformate bieten zusätzlich noch eine flexible Nutzerführung, Interaktionsmöglichkeiten sowie Auswertungen zur Resonanz.“

Die Kommunikationsexperten von Instinctif Partners erwarten, dass die Ansprüche an Online-Präsenzen steigen. „Momentan entwickeln wir individualisierte Online-Welten für Unternehmen, in denen sie ihre Gäste empfangen und ihre Informationen in unterschiedlichen Formaten anbieten können. Damit bleiben Unternehmen auch in Webinaren unterscheidbar und verschwinden nicht hinter einer Standardoberfläche“, sagt Bernd Buschhausen, Managing Partner bei Instinctif Partners.

Foto: Instictif Partners