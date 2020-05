Werde #Insurancer: GDV will mit “verstaubten Klischees” aufräumen

Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und seine Mitgliedsunternehmen haben eine gemeinsame Initiative gestartet, um mehr junge Menschen für den Versicherungsvertrieb zu gewinnen.

Die Initiative Werde #Insurancer richtet sich an 16- bis 30-Jährige und soll laut GDV “ein neues, modernes Bild des Versicherungsvermittlers” zeigen. Denn entgegen dem “verstaubten Klischee” biete der Beruf des Versicherungsvermittlers viel von dem, was sich die Altersgruppe explizit wünsche: “Schnell Verantwortung zu übernehmen, auch in der Heimtregion Karriere machen zu können, Work-Life-Balance und die Möglichkeit, den eigenen Terminkalender selbst zu bestimmen”, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands.

Auf www.werde-insurancer.de beantworten junge Vermittler in vier Videos Fragen zu ihrer Motivation und ihrem Beruf. Daneben bietet die Seite einen Selbsttest, Informationen zum Beruf sowie die Möglichkeit, sich zu bewerben: Entweder klassisch auf die Stellenanzeigen der Mitgliedsunternehmen, die als Feed auf die Seite laufen, oder via eigener Videobewerbung, die auf eine Plattform hochgeladen wird.

Um die Zielgruppe zu erreichen, werden auf Youtube, Instagram und Snapchat weitere Videos gezeigt. Die Initiative ist nach GDV-Angaben zunächst bis Ende 2020 geplant. (kb)

Foto: Shutterstock