Anzeige

WIFO goes digital – die WIDIX AG kommt

Die digitalen Lösungen der WIDIX AG unterstützen Versicherungsmakler optimal und zuverlässig während der einzelnen Prozesse bis hin zum Vertragsabschluss, sparen Zeit und Kosten und erhöhen Renditen nachweisbar.

Prozesse optimieren, Kundenbestände effizient verwalten, Potenziale erkennen und Umsätze steigern.

Mit der Gründung des Vertriebs- und Systemhauses WIDIX AG, einer 100 prozentigen Tochter der WIFO Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH, sind Digitalisierung des Makleralltages und Ausschöpfung derzeit ungenutzter Assets in den Beständen der Makler eingeleitet.

Die digitalen WIDIX-Tools: KI – Künstliche Intelligenz

Die KI-unterstützte Automatisierung der Marketingaktivitäten personalisiert, online und offline, die Kundenansprache, optimiert den Vertrieb und deckt ungenutzte Potenziale auf. Dazu werden bereits vorhandene Stammdaten mittels KI und modernster Technik mit Transaktionsdaten verbunden, um sie optimal und DSGVO-konform für Marketing und Vertrieb zu nutzen. Schritt für Schritt skalierbar, individuell zugeschnitten auf den Bestand und die Anforderungen des Maklers.

Digitales Maklerverwaltungsprogramm

Mit dem bei WIDIX erhältlichen MVP Ameise, bieten wir Dir eine webbasierte, universelle, mehrfach ausgezeichnete und an die individuellen Anforderungen anpassbare Software – übersichtlich und intuitiv bedienbar.

Seine vollwertige BiPRO-Anbindung an aktuell über 90 Versicherungsgesellschaften unterstützt Dich in Deiner Bestandsverwaltung und täglichen Arbeit. Nachträge, Beitrags-rechnungen und Policen von Versicherungsgesellschaften werden laufend aktualisiert und stehen Dir und Deinen Kunden immer und überall übersichtlich zur Verfügung. Der automatische GDV-Abgleich der Versicherungsvertragsdaten informiert Dich zuverlässig über jeden Geschäftsvorfall und jede Bewegung im Bestand. Du hast also immer den vollen Überblick und entscheidest selbst, ob Du in einen Vorfall eingreifen willst. Die Bestandsübertragung ist ebenso möglich, wie digitale Signaturen und individuelle Anschreiben.

Ergänzt wird das durchdachte MVP durch die simplr-App, die Deinen Kunden und Dir jederzeit und überall einen Überblick über die Versicherungssituation gibt. Ob fehlende Maklervollmacht, Unterschrift, Policen, Änderungen oder auch persönlicher Gruß – die App ist immer auf dem aktuellen Stand, ermöglicht Deinen Kunden die unkomplizierte Verwaltung ihrer Bank- und Adressdaten und reduziert so Deinen Arbeits- und Verwaltungsaufwand. Mit dem integrierten Vergleichsrechner können Verträge jederzeit neu berechnet und vollautomatisiert direkt über App oder MVP abgeschlossen bzw. aktualisiert werden.

Digitale bAV-Beratung

Die digitale WIDIX-bAV-Lösung von dWERK optimiert den gesamten Prozess der bAV-Versicherung für alle Beteiligten. DSGVO-konform und rechtssicher dokumentiert. Der gesamte Aufwand wird minimiert, Betriebsabläufe werden nicht gestört, zeitintensive Beratungsgespräche erfolgen volldigital, ebenso wie die gesamte Vertragsverwaltung. So können Unternehmen Kosten sparen, Personalabteilungen werden entlastet, Arbeitneh-merinnen und Arbeitnehmer können sich zeit- und ortsungebunden informieren und Du als Makler sparst Zeit.

Mit den WIDIX-Tools bietest Du Deinen Kunden einen zusätzlichen Mehrwert, sparst Zeit und Kosten und erhöhst Deine Rendite nachweisbar! Interesse? Dann freuen wir uns auf Deine Nachricht an info@widix.com

www.wifo.com