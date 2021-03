Friendsurance: Kharchenko wird Chief Data Officer

Das Berliner Tech-Unternehmen Friedsurance schafft erstmals die Position eines Chief Data Officers. Übernommen wird der Posten von Dmitry Kharchenko. Damit will das Insurtech der wachsenden Bedeutung von Data Science im Versicherungsvertrieb Rechnung tragen.

Übernommen wird die neue Rolle von Dmitry Kharchenko, den das Unternehmen im vergangenen August als Chief Technology Officer an Bord geholt hat. In der neuen Doppelfunktion soll Kharchenko die Strategie der Unternehmensbereiche IT und Business Intelligence noch stärker miteinander verzahnen.

Als Chief Data Officer ist Kharchenko verantwortlich für die unternehmensweite Data-Analytics-Architektur und die gesamte Wertschöpfungskette von Daten – von der Datenerhebung über Zugriffsrechte und Sicherheitsvorkehrungen bis hin zur tatsächlichen Datennutzung.

Friendsurance ergänzt neue Führungsebene

Bereits Ende 2020 hat Friendsurance seine Organisationsstruktur angepasst und neben dem 14-köpfigen Management Team ein zusätzliches Senior Management eingeführt. Dazu gehören neben den drei Gründern Dr. Sebastian Herfurth (Co-CEO), Tim Kunde (Co-CEO) und Janis Meyer-Plath (Chief Commercial Officer) auch Dmitry Kharchenko (Chief Technology Officer und Chief Data Officer), Sebastian Langrehr (Chief Sales Officer) sowie Stefan Minden (Chief Financial Officer).

„Unser neues Senior-Management konzentriert sich vor allem auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens mit besonderem Blick auf Finance, Market und Tech”, erklärt Mitgründer und Geschäftsführer Tim Kunde. „Unser Ziel ist es, die Position von Friendsurance als Marktführer im Bereich Digital Bancassurance weiter auszubauen.”

„Im Rahmen der Digitalen Transformation im Versicherungsbereich wird die Nutzung von Daten immer wichtiger, um den Kunden schnellere, einfachere und effizientere Lösungen anbieten zu können”, sagt Dmitry Kharchenko.