Wechsel im Maklervertrieb der Dialog: Stefanie Schlick geht. Nachfolger wird Florian Sallmann

Dr. Florian Sallmann (46) übernimmt ab sofort die Funktion des Head of Broker und verantwortet das Maklergeschäft der Dialog Leben und Dialog Versicherung. In dieser Funktion berichtet er – ebenso wie zuvor

Stefanie Schlick (49) – an den Chief Business Officer Digital und Unabhängige Vertriebe Benedikt Kalteier (37). Sallmann folgt auf Stefanie Schlick (49), die auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlässt und sich neuen beruflichen Herausforderungen widmet.

Sallmann setzt den eingeschlagenen Kurs fort und wird das profitable Wachstum in den Bereichen Biometrie und betriebliche Altersversorgung (bAV) im Leben-Geschäft sowie die Profitabilität des Komposit-Bestands im Broker-Geschäft weiter steigern. Einen besonderen Schwerpunkt wird Sallmann auch auf die Online-Broker-Initiativen legen.

Nach Stationen in verschiedenen Ländern der Generali Group, unter anderem als CEO von Europ Assistance Deutschland und CEO des Joint Ventures Assurances Maghrebia in Tunesien, ist Sallmann seit 2015 bei der Generali in Deutschland tätig.

