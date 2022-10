HDI – Ein starker Partner an Ihrer Seite

Die Unternehmen der Marke HDI gehören zur internationalen Talanx-Gruppe, die an der Frankfurter Börse (MDAX) sowie an der Börse in Hannover gelistet ist. Sie bietet Versicherungslösungen sowohl für Privat- und Firmenkunden als auch für Industrieunternehmen und große Konzerne. Im Talanx-Konzern sind die Gesellschaften für das deutsche Privat- und Firmenkundengeschäft, wie u. a. die HDI Versicherung AG und HDI Lebensversicherung AG, unter dem Dach von HDI Deutschland gebündelt.

Eine starke Marke im Konzernverbund

HDI – eine starke Marke in der HDI/Talanx Gruppe steht in Deutschland für Versicherungen und Vorsorgelösungen in der Lebens-, Schaden- und Unfallversicherung. HDI bietet Privatkunden, Firmen und Freiberuflern kompetente Beratung und individuelle sowie umfassende Lösungen für die Risikoabsicherung. Dabei können die HDI Versicherungen aus einer rund 120 Jahre Erfahrung im Versicherungswesen schöpfen. Kompetenz und fundiertes Know-how bei der Beratung, im Leistungs- und Schadenfall sowie in der Schadenprävention spiegeln diese Erfahrung wider und kommen Kunden und Vertriebspartnern unmittelbar zugute.

Zahlreiche Bestnoten unabhängiger Finanzexperten und Ratingagenturen bestätigen die ausgezeichnete Leistungsstärke und Finanzkraft der HDI Versicherungen und somit die hohe Qualität der Unternehmen und ihrer Produkte.

Verlässlicher Partner von Firmen und Freie Berufe

Bei HDI finden kleine und mittelständische Unternehmen sowie Selbstständige passende Lösungen für ihren betrieblichen Versicherungsschutz. Mit Branchenlösungen und modular aufgebauten Versicherungspaketen bietet der Versicherer Firmen aus Handel, Dienstleistung und Handwerk umfassende und günstige Absicherungen ihrer betrieblichen Risiken. Ebenso können sich Selbstständige und Freiberufler auf die Leistungsfähigkeit der Versicherungsprodukte von HDI verlassen. Besonders im Fokus dabei: Angehörige der Freien Berufe, wie niedergelassene Ärzte, Architekten und Ingenieure, Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer.

Kompetenz und Erfahrung in Einkommensschutz

Seit 100 Jahren schützt HDI seine Kunden gegen den Verlust der Arbeitskraft und gehört heute zu den Marktführern in diesem Segment. Mit der Produktfamilie EGO bietet die Gesellschaft einen flexiblen, modernen und qualitativ ausgezeichneten Einkommensschutz, der jedem Bedarf gerecht wird. HDI setzt mit EGO Maßstäbe in der Branche: durch Top-Qualität, stabile Preiskalkulation und starke Services. Das unabhängige Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat das Unternehmen in seinem aktuellen BU-Kompetenz-Rating erneut mit der Bestnote „exzellent“ ausgezeichnet.

Hohes Know-how in der bAV

HDI hat sich über Jahrzehnte als renommierter Partner in Fragen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) etabliert. Unabhängig von Branchen und Größen begleitet HDI bei der Gestaltung, Einrichtung und Betreuung von betrieblichen Versorgungssystemen. Dabei steht HDI als verlässlicher Partner Arbeitgebern, Steuerberatern und Vertriebspartnern in allen marktrelevanten Bereichen der bAV zur Seite. Die bAV Kompetenz von HDI wurde durch das unabhängige Institut für Finanz- und Vorsorgeplanung (IVFP) mehrfach mit „exzellent“ ausgezeichnet.

HDI bietet Kunden zukunftsorientierte Produktkonzepte sowie zahlreiche Serviceangebote. Zudem unterstützen die Gesellschaften Makler und Mehrfachagenten, firmenverbundene Versicherungsvermittler sowie Kooperationspartner beim Verkauf und der Vermarktung der Produkte. Dabei profitieren sie von innovativen Versicherungslösungen und der Kompetenz der HDI Experten.