Neuer Kfz-Tarif: Universa belohnt nachhaltigen Umstieg

75 Prozent aller privaten Neubauten weisen Mängel auf. Bei jedem zweiten Neubau treten Risse an Innen- oder Außenwänden auf. In 40 Prozent der Fälle sind es Fehler an der Konstruktion und bei 38 Prozent der untersuchten Gebäude wurden Mängel an der technischen Gebäudeausrüstung …