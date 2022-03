Ukraine-Krieg: Münchener Verein hilft Geflüchteten mit kostenlosem Versicherungsschutz und Spenden

Der Münchener Verein hilft Geflüchteten aus der Ukraine, die von Kunden des Vorsorgespezialisten in ihren privaten Wohnungen oder Häusern untergebracht werden. Über die bestehenden Verträge sind die Schutzsuchenden beitragsfrei in der Privathaftpflicht- und Hausratversicherung mitversichert. Darüber hinaus unterstützt der Münchener Verein die Ukraine im Rahmen einer Spendenaktion.

Der Münchener Verein solidarisiert sich mit der ukrainischen Bevölkerung und will mit seiner Initiative einen Teil der großen Not schnell und unbürokratisch lindern. „Wir danken unseren Kunden sehr, die jetzt Wohnraum für die Geflüchteten zur Verfügung stellen“, unterstreicht Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe.

Geflüchtete, deren Kinder und weitere Familienangehörige sind in der Privathaftpflicht im Rahmen der bestehenden Versicherungssumme beitragsfrei mitversichert, unabhängig davon, ob der bestehende Vertrag als Single- oder Familienpolice besteht. Sachschäden, die Geflüchtete versehentlich am Eigentum des Versicherungsnehmers verursachen, sind ebenfalls beitragsfrei bis 5.000 Euro mitversichert.

Auch das Hab und Gut der Geflüchteten ist über die Hausratversicherung des Kunden des Münchener Verein bis 5.000 Euro mitversichert. Bei bestehender Hundehaftpflicht oder Privathaftpflicht können auf Antrag auch Hunde von Geflüchteten eingeschlossen werden. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Aufnahme der Geflüchteten und endet, wenn die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, spätestens am 31. Dezember 2022. Der Versicherungsschutz besteht nur in Deutschland.

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Münchener Verein haben bereits an diverse Hilfsorganisationen Geld gespendet und werden das auch weiterhin tun. Der Münchener Verein wird jeden gespendeten Euro verdoppeln und den Betrag an eine Organisation spenden, die Geflüchtete aus der Ukraine in München unterstützt.

Neben der Hilfsinitiative möchte der Münchener Verein ein Zeichen setzen und seine Solidarität für die Ukraine klar nach innen und außen kommunizieren. Aus diesem Grund erstrahlt das Logo des Münchener Verein in dieser Zeit in den Nationalfarben der Ukraine. Ein klares Bekenntnis gegen den Krieg – für Partner, Vermittler, Mitarbeiter und Kunden.