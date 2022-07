Immobilien bei Versicherern beliebt – Sorgen wegen Zinswende

Versicherungen in Deutschland haben einer Umfrage zufolge anteilig so stark in Immobilien investiert wie noch nie. Die Immobilienquote in ihren Anlageportfolios erreichte zuletzt trotz steigender Zinsen mit 12,1 Prozent ein Rekordniveau, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Studie der Beratungsgesellschaft EY. Jedoch mache sich bei den Versicherern Vorsicht breit.