Microsoft Deutschland bekommt neuen Chef für das Financial Services & Insurance-Geschäft

Microsoft Deutschland bekommt einen neuen Chef für sein Financial Services und Insurance-Geschäft. Jean-Philippe Romieu übernimmt die Leitung des Financial Services & Insurance Industry-Teams.

Romieu (49) war zuletzt bei der Deutschen Bank für die Cloud Innovation Roadmap zuständig und implementierte dort neue cloudbasierte Technologien und Lösungen. Zuvor war er als Senior Vice President für Strategie und Technologieinnovation bei der Deutschen Telekom tätig und leistete einen wichtigen Beitrag für die Transformation der Technologie-Organisation in der Konzernzentrale. Vor seiner Zeit in Deutschland arbeitete Romieu in verschiedenen Funktionen in der Technologiebranche sowie für die Strategieberatung bei Bain & Company.

„Ich freue mich sehr, zu einem Zeitpunkt zu Microsoft zu kommen, an dem Technologien wie die Cloud, Blockchain sowie künstliche Intelligenz für die Finanzindustrie immer wichtiger werden, um effizient zu arbeiten und Kunden innovative Services bieten zu können. Ich freue mich darauf, mit einigen der talentiertesten Expertinnen und Experten der Branche sowie mit unseren Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, um die Zukunft der Finanzbranche aktiv zu gestalten“, sagt Jean-Philippe Romieu.

„Unternehmen der Banken- und Versicherungsbranche wissen, dass sie sich neu erfinden müssen, um Kundinnen und Kunden auch in Zukunft zu überzeugen – mit digitalen, innovativen Produkten und Services. Microsoft begleitet Banken als technologischer Partner auf ihrem Weg zu datengetriebenen Organisationen, ohne mit ihnen in Wettbewerb zu treten. Ich freue mich, dass uns Jean-Philippe Romieu mit seinem ausgeprägten Branchenwissen auf dieser Reise begleiten wird“, kommentiert Marianne Janik, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland, die Personalie.