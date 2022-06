Sebastian Umlauf wird Geschäftsführer der LM+ – Leistungsmanagement

Studie: Assistance-Leistungen gewinnen weiter an Bedeutung

Assistance-Leistungen gewinnen für die Versicherer und den Vertrieb weiter an Bedeutung. Vor allem in der Kfz- und Reisversicherung. Aber auch in den Sparten Gesundheit und Pflege werden die Serviceleistungen immer stärker eingefordert. Spannend: beim Thema Cyberversicherungen legen zumindest die …