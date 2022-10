Signal Iduna mit drei neuen Budget-Tarifen in der bKV

In der neuen Produktlinie "+" hat Signal Iduna die bestehenden Tarifbausteine in der betrieblichen Krankenversicherung optimiert und die Steuerungsmöglichkeiten für Unternehmen erweitert. Bei den neu eingeführten Budget-Varianten Gesund "AKTIV+, GesundAGIL+ und GesundVITAL+" können Betriebe die Budgethöhe gestaffelt festlegen.

In diesem Rahmen können die Beschäftigten aus einer Vielzahl von Leistungen wie unter anderem Sehhilfen, Naturheilverfahren, Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, Vorsorgeuntersuchungen, Zahnbehandlungen, -vorsorge und -ersatz wählen. Über den Grundbaustein GesundAKTIV+ sind diese dann immer abgedeckt. In den Varianten GesundAGIL+ und GesundVITAL+ erhalten die Beschäftigten über das gewählte Budget hinaus zu 70 beziehungsweise 90 Prozent Leistungen für hochwertigen Zahnersatz.

Ebenfalls inklusive sind Assistance-Leistungen wie ein Arzttermin-Service, Videoberatung, ärztliche Zweitmeinung oder auch medizinische Hilfe im Ausland. Ergänzt werden können die Budget-Varianten durch zusätzliche Bausteine zum Beispiel für eine bessere Versorgung im Krankenhaus (UnfallPrivat+ und KlinikPrivat+) oder die Kompensation eines krankheitsbedingten Verdienstausfalls (Krankentagegeld KT+).

Das höhere Leistungsniveau der optimierten Baustein-Tarife zeigt sich in den einzelnen Leistungsbereichen. So gibt es beispielsweise im ZahnOptimal+ eine hundertprozentige Erstattung für Zahnprophylaxe inklusive professioneller Zahnreinigung bis 300 Euro sowie zahnaufhellende Maßnahmen bis 100 Euro je Versicherungsjahr. Im Sehhilfe+ wurde die Erstattung bei Brillen, Gläsern und Kontaktlinsen auf 300 Euro in zwei Versicherungsjahren angehoben. Im KlinikPrivat+ und UnfallPrivat+ gibt es nun 100 Prozent Erstattung bei Ein- und Zwei-Bett-Zimmern sowie 50 Euro Ersatz-Krankenhaustagegeld. Die bKV leistet ohne Wartezeit. Eine Gesundheitsprüfung entfällt. Zusätzlich sind bereits laufende Versicherungsfälle und auch fehlende Zähne mitversichert.

Schon ab drei Angestellten können Arbeitgeber mit einem Kollektivvertrag über die betriebliche Krankenversicherung bei Signal Iduna die Mitarbeitenden von einer Gesundheitsvorsorge profitieren lassen.

Versicherte können darüber hinaus gegen eigenen Beitrag den Versicherungsschutz für sich und ihre Angehörigen um weitere Leistungsbausteine erweitern. Beschäftigte, die ihren Arbeitgeber oder in den Ruhestand wechseln, brauchen dennoch nicht auf den Versicherungsschutz zu verzichten. Sie können in die arbeitnehmerfinanzierte Variante der bKV wechseln. Das gilt auch, wenn der Betrieb die bKV nicht fortführen möchte.