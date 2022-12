Gesetzliche Krankenkassen mit Plus bis Ende September

Barmer wirbt für weiteren Corona-Schutz in Pflegeheimen

Die Barmer-Krankenkasse wirbt auch angesichts einer angespannten Lage beim Pflegepersonal für weiteren Corona-Schutz in Pflegeheimen. Seit Beginn der Pandemie seien nicht annähernd so viele Pflegekräfte mit Corona arbeitsunfähig gewesen wie in diesem Jahr.