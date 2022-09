Versicherung und Vorsorge: Allianz und Commerzbank verlängern Kooperation

Beide Häuser vereinbarten, den Exklusivvertrieb von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten der Allianz über 2023 hinaus bis Dezember 2035 weiterzuführen.

Der Vertrieb wird in Zukunft über alle Zugangswege erfolgen: In den Filialen und Beratungscentern der Commerzbank sowie im Online- und Mobile Banking. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Allianz werden mit ihrer Versicherungs- und Vorsorgeexpertise in den Filialen unterstützen und stehen den Kundinnen und Kunden auch remote in Spezialisten- und Expertenteams zur Verfügung.

Die Versicherungs- und Vorsorgeprodukte der Allianz sollen künftig den Kundinnen und Kunden aller Marken der Commerzbank zur Verfügung stehen. Dazu zählen neben den Privatkunden auch die Unternehmer- und Firmenkunden der Bank. Das Angebot der Allianz besteht aus Produkten der Allianz Lebensversicherungs-AG, Allianz Versicherungs-AG, Allianz Private Krankenversicherungs-AG, Allianz Trade und Allianz Partners.

„Unser Ziel ist, Kundinnen und Kunden den besten Service zu bieten. Deshalb haben wir vereinbart, die Digitalisierung dieser Produkte weiter voranzutreiben und so den Zugang für die Kundinnen und Kunden deutlich zu vereinfachen“, sagt Thomas Schaufler, Vorstand Privat- und Unternehmerkunden bei der Commerzbank AG.

„Die Kooperation mit der Commerzbank ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Bancassurance-Strategie und bietet auch in Zukunft großes Wachstumspotenzial für beide Partner“, sagt Andreas Kanning, Vorstandsvorsitzender der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG.