Fluggastrechte: Wenn der Flieger zu spät abhebt

Ferienzeit in Deutschland. Viele nutzen die Chance, auf einen Urlaub in der Ferne. Spanien, Griechenland, Ägypten: Die vermeintlich schönste Zeit im Jahr birgt trotzdem immer noch Tücken: Das Chaos an den Flughäfen. Gerade in diesem Jahr heben viele Flugzeuge verspätet ab. Was ist zu tun, wenn der Flieger verspätet abhebt? Welche Rechte, welche Pflichten haben Betroffene?