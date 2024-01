AXA mit flexibler Relax bAVRente für variable Löhne

Die Relax bAVRente von AXA bringt eine innovative Lösung für Arbeitgeber in Branchen mit variablem Entgelt. Dieser Tarif ermöglicht eine flexible Beitragszahlung zur betrieblichen Altersversorgung (bAV), die sich automatisch an Lohnschwankungen anpasst.

Herausforderung variabler Lohn gemeistert

In Deutschland sind variable Löhne in vielen Branchen, wie im Gastgewerbe, der Industrie und im Gesundheitswesen, üblich. Dies erschwerte bisher die effiziente Gestaltung der bAV. Mit der Relax bAVRente reagiert AXA auf diese Herausforderung. Der Beitrag zur bAV wird als prozentualer Satz des Lohnes festgelegt und passt sich somit automatisch an Lohnveränderungen an.

Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmende

Karsten Dietrich, Vorstand Personenversicherung von AXA Deutschland, betont, dass die neue Relax bAVRente den administrativen Aufwand deutlich verringert. Dies macht die bAV attraktiver für Arbeitgeber, die bisher vor dem Aufwand zurückschreckten. Arbeitnehmende in Branchen mit variablem Entgelt profitieren von einem erleichterten Zugang zur geförderten Altersvorsorge.

Weniger Verwaltungsaufwand, mehr Transparenz

Durch die Relax bAVRente entfällt eine Vielzahl aufwändiger Arbeitgebermeldungen. Dies reduziert den administrativen Aufwand und führt zu Kosteneinsparungen, die sich in besseren Leistungen niederschlagen. Die bAV wird einfacher und transparenter für Arbeitgeber und Vertriebspartner.

Starke Renditen und Flexibilität in der Anlage

Die Relax bAVRente bietet als moderne, indexorientierte Rentenversicherung starke Renditeoptionen. Sie garantiert 80 Prozent der gezahlten Bruttobeiträge und bietet Wahlmöglichkeiten zwischen Sondervermögen und individuellen Fonds. Der Tarif eignet sich auch für die Entgeltumwandlung, beispielsweise bei Gewinnbeteiligung oder Überstunden.

Laufende Provisionierung

Die Provisionierung der Relax bAVRente orientiert sich an den variierenden Zahlungen des bAV-Beitrags, was eine laufende Honorierung ermöglicht.

