Baloise: Leistungsupdate in der Hausratversicherung

Mit Blick auf die veränderten Kundenbedürfnisse hat die die Baloise ihre Hausrat- und Glasversicherung einem umfassenden Update unterzogen und auch an den digitalen Services gefeilt.

Der Standardtarif Ambiente punktet mit zahlreichen neuen Leistungen: So sind beispielsweise der Schutz von Wallboxen für Elektrofahrzeuge, der Schutz gegen Einbruchdiebstahl durch Manipulation von Smart-Home-Komponenten sowie die Absicherung gegen den Diebstahl von Wohnungsschlüsseln aus Schlüsseltresoren am Versicherungsort mitversichert.

Mit dem Premiumtarif Ambiente Top sind ab Antragstellung bessere Leistungen gegenüber dem bisherigen Vertrag über eine Konditionsdifferenzdeckung mitversichert. Ebenso Balkonkraftwerke und Mehrkosten für energieeffizientere Elektrogeräte, ohne Mehrbeitrag. Eine berufliche Zweit- oder Studentenwohnung ist nun bis zu einer Versicherungssumme von 15.000 Euro ebenfalls eingeschlossen. Für noch mehr Sicherheit vor privaten Hackerangriffen soll eine Erhöhung der Versicherungssumme in der kostenlosen Cyber-Klausel auf 5.000 Euro sorgen.

Verbesserter Diebstahlschutz für Fahrräder und E-Bikes

Der Diebstahlschutz für E-Bikes und Fahrräder wurde in Ambiente Top deutlich verbessert und ist nun bis 3.000 Euro inklusive. Dieser kann flexibel bis auf 20.000 Euro erweitert werden. Für einen optimalen Rundumschutz kann zusätzlich der neue Baustein Fahrradkasko abgeschlossen werden.

Als zusätzlichen Service bietet Baloise die Hausrat- und Glasversicherung auch als rabattierte digitale Police an. Kundinnen und Kunden erhalten in diesem Fall den Versicherungsschein digital per E-Mail.

Für den digitalen Ansatz in der Hausrat- und Glasversicherung greift die Baloise auf das Vertragsverwaltungssystem „Guidewire“ zurück. „Die Digitalisierung des Gesamtprozesses von der Tarifierung bis hin zur Schadenbearbeitung steht dabei im Fokus“, betont Bernd Einmold, CSO Vertrieb Baloise Sach den Ansatz.

Unabhängige Vermittler können das Neugeschäft über zahlreiche marktrelevante Vergleichsrechner online an Baloise übermitteln, betont der Versicherer. Auf Basis der BiPRO-Norm 421 für Tarifierung, Angebot, Antrag (TAA) und BiPRO-Norm 430 für den Empfang von Kundenpost im Maklerverwaltungsprogramm wird der Webservice konsequent optimiert.