Cannabis-Aktien-Nachfrage geht durch die Decke

So kletterte der Börsenwert von SynBiotic – ein Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Deutschland – innerhalb von nur einem Monat um knapp 128 Prozent nach oben. Bei der Cantourage Group schlägt das Plus indes mit 43 Prozent zu Buche.

Google-Auswertungen zeigen auf, dass das Thema die Bundesbürger bewegt. Innerhalb von nur wenigen Wochen ist der Google-Trend-Score, der das relative Suchvolumen angibt, für die Suchbegriffe „Cannabis Aktien“ von 15 auf 100 angestiegen: eine Zunahme von 567 Prozent. Das zeigt eine Infografik von Block-Builders.de.

Allerdings ist Vorsicht geboten. Wie die Infografik aufzeigt, haben in der Vergangenheit sehr viele börsennotierte Cannabis-Konzerne massiv an Wert verloren. Amyris Inc notiert beispielsweise 99 Prozent unterhalb des Allzeit-Hochs, bei zahlreichen Mitbewerbern sieht es nur unwesentlich besser aus.

Wie die Infografik aufzeigt, haben sich Cannabis-Investments in der Vergangenheit auch jenseits von Einzelaktien nur selten gelohnt. So büßte der Medical Cannabis and Wellness ETF (A2PPE8) binnen der letzten 3 Jahre 65 Prozent an Wert ein. Im selben Zeitraum kletterte der DAX um 25,6 Prozent nach oben. Wie so oft scheint es ratsamer, breit in den Markt zu investieren.