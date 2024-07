Carmignac baut institutionelles Geschäft aus

Andreas Köchling verstärkt Carmignac als Client Relationship Manager für institutionelle und Wholesale-Kunden in Deutschland und Österreich.

In seiner Funktion ist Andreas Köchling für den Kundenservice verantwortlich und sorgt für

die Sichtbarkeit der Fondspalette von Carmignac, einschließlich der Aktien-, Renten-, der

diversifizierten und alternativen Produkte.

Mit seiner umfangreichen Erfahrung als Fondsanalyst wird er die Carmignac-Kunden bei der

Umsetzung von hochwertigen Anlagestrategien in den liquiden und alternativen

Anlageklassen unterstützen. Köchling wird auch die institutionelle Entwicklungsstrategie

vorantreiben, die durch die Ernennung von Andreas Metzen im März 2024 forciert wurde.

Köchling berichtet an Nils Hemmer, Länderchef für Deutschland und Österreich.

Nils Hemmer erklärt: „Wir freuen uns, Andreas in unserem Team begrüßen zu dürfen. Er ist ein anerkannter Experte in unserer Branche, da er seit über 16 Jahren zu den führenden Fondsanalysten zählt. Seine umfassende Erfahrung und sein tiefes Verständnis der deutschen und österreichischen

Kundenbedürfnisse werden die Entwicklung von Carmignac weiter vorantreiben. Wir sind

zuversichtlich, dass seine Expertise und sein Netzwerk uns helfen werden, unsere Präsenz weiter

auszubauen.“

Andreas Köchling hat im Juli 2024 seine Arbeit bei Carmignac aufgenommen. Der

hochqualifizierte Fondsanalyst mit über 16 Jahren Berufserfahrung war zuvor bei Scope

Fund Analysis, wo er als Lead Expert Fund Analysis für die DACH-Region und bei FERI

EuroRating Services als Senior Analyst Funds & Derivatives tätig war. Davor war Köchling

zunächst als Aktienanalyst bei der Stuttgarter Bank und der Landesbank Baden-

Württemberg tätig, danach als Head of Research bei der Frankfurter Sparkasse 1822.

Andreas Köchling hat einen Bachelor of Arts von der Dualen Hochschule in Stuttgart.