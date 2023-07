Cyber Direkt entwickelt Rating für Cyberversicherungen

In der noch jungen und dynamischen Cyber-Sparte wird die Angebotsvielfalt und damit auch die Unübersichtlichkeit immer größer. Die Bedingungswerke sind bislang wenig standardisiert, werden laufend angepasst und weisen strukturell und inhaltlich große Unterschiede auf. Das macht nach Ansicht von Ole Sieverding, Geschäftsführer bei Cyber Direkt, einen gewissenhaften Vergleich von Versicherungsangeboten abseits von Preis und optionalen Zusatzbausteinen in der Praxis fast unmöglich.

Vor dem Hintergrund, den zum jeweiligen Risikoprofil und Absicherungsbedürfnis passenden Versicherungsschutz zu finden, hat die Plattform Cyber Direkt nun ein eigenes Rating für Cyberversicherungen entwickelt. Ziel sei es, mit Hilfe von Expertise und Technologie Versicherungsvermittler bestmöglich beim Vertrieb von Cyberversicherungen zu unterstützen, betont Sieverding.

Mit der Einführung eines relativen Ratings sei nun intuitiv möglich, die Stärken und Schwächen von unterschiedlichen Angeboten für ein konkretes Unternehmen direkt gegenüberzustellen und mit dem Preis und Risikofragen zu vergleichen. “Hierfür wurde der bestehende Cyber-Vergleichsrechner grundlegend überarbeitet und der Leistungsvergleich komplett neu aufgesetzt”, erklärt Sieverding.

Aufbauend auf über zehn Jahren Erfahrung aus Vertrieb und Schadenmanagement von Cyberversicherungen habe das man allein im letzten Jahr mehr als 2.000 Arbeitsstunden und Erkenntnisse in die Entwicklung investiert. “Das Ergebnis ist mit unterschiedlichen Tarifen und exklusiven Sonderkonzepten von aktuell 14 führenden Risikoträgern der marktweit breiteste Cyber-Versicherungsvergleich“, sagt Sieverding.

Für eine bestmögliche Kundenberatung wurden laut Sieverding insgesamt 125 Tarifmerkmale untersucht und flossen – gewichtet – in das neue Rating ein. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt, sodass nur zwei Angaben – Branche und Jahresumsatz – ausreichen, um einen VVG-konformen Angebotsvergleich zu erstellen. Dieser ist mit nur wenigen Klicks für das Unternehmen volldigital abschließbar. “Das macht den Vertrieb von Cyberversicherungen so transparent und einfach wie noch nie”, fasst Ole Sieverding zusammen.

Leistungsvergleich von Schadenchronologie

Der Leistungsvergleich folgt der typischen Chronologie eines Cyber-Schadens. So teilen sich die Vergleichsmerkmale in neun Kategorien auf, die wiederum übergeordneten Fragen, wie: Was löst den Versicherungsschutz aus? Was leistet der Versicherer? Was ist nicht versichert?

Je Kategorie gibt es einen Leistungssieger (Medaille), sowie einen Gesamtsieger (Pokal), denen die anderen Tarife relativ gegenübergestellt werden. Laut Sieverding gibt es derzeit keinen dominierenden Anbieter gibt, der in allen Kategorien überdurchschnittlich ist. Vielmehr komme es auf das Risikoprofil der Branche und die individuelle Gewichtung an, um das jeweils beste Angebot zu identifizieren.

Beispiel für die Leistungsübersicht. Quelle Cyber Direkt

Das ließen sich gegenübergestellt und auf Knopfdruck individualisiert an den Kunden geschickt werden. Laut Sieverding aktualisiert die Vertriebsplattform die verfügbaren Angebote für Unternehmen bis € 50 Mio. Jahresumsatz. Darüber hinaus wird automatisch ein Beratungsprotokoll generiert.

Anspruch: Höchstmögliche Transparenz

Neben dem umfassenden Vergleich passender Angebote erhalten würden potenzielle Cyberversicherungskunden gleichzeitig einen Überblick über die Risikofragen mit den IT-Mindestanforderungen der Versicherer erhalten. Weitere Bestandteile seinen Mitarbeiterschulungen oder Phishing-Simulationstests für alle Versicherungsnehmer.

Für Versicherer bedeute die Anbindung an den Marktvergleich eine erhöhte Sichtbarkeit und hohe Effizienz. So ließen sich ohne manuelle Interaktion zielgenau die Zielgruppen des eigenen Risikoappetits erreichen, betont Cyber Direkt-Geschäftsführer Sieverding.

“Der neue Marktvergleich bricht die Komplexität des Deckungs-Wirrwarr in der Cyberversicherung durch seine Struktur und Klarheit herunter und schafft endlich die notwendige Transparenz. Die Detailtiefe und Benutzerfreundlichkeit machen ihn zum Werkzeug der Branche.” resümiert Ole Sieverding, Geschäftsführer von CyberDirekt.