Der Börsen-Müller: „Risiken werden manchmal kollektiv außer Acht gelassen“

Der Hype geht weiter und weiter. Wo Börsen-Experte Ulrich Müller jetzt noch Chancen sieht, warum er bei NVIDIA Gewinne mitgenommen hat und welchem kollektiven Irrtum Anleger in Zeiten haussierender Märkte keinesfalls auf den Leim gehen sollten.

1. Nach „oben“ wird auch wieder „unten“ kommen

Große Indizes wie DAX oder Dow Jones sind überkauft. Dieser Meinung ist Ulrich Müller, Börsen-Millionär und Anlage-Coach. „Gepaart mit der Saisonalität, die ab April, Mai eher für eine schwächere Kursentwicklung spricht, mehren sich die Warnsignale an den Börsen. Ich verstehe, dass Anleger den fahrenden Zug nicht verlassen wollen, rate aber unbedingt dazu, gerade jetzt keine großen Positionen mehr aufzubauen. Stattdessen bieten sich Gewinnmitnahmen an“, sagt Müller und betont: „Wenn die Börsen Höchstkurse erreichen und alle im Plus sind, werden Risiken manchmal kollektiv außer Acht gelassen. Dessen sollten sich Anleger bewusst werden.“

2. NVIDIA und der Unterschied zwischen Wert und Preis

Vor einem Jahr notierte die Aktie von NVIDIA noch knapp über 270 US-Dollar, heute sind es mehr als 900 Dollar. Marktkenner Ulrich Müller hat sich in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt von seinen NVIDIA-Aktien getrennt. Als Grund nennt Müller seine Anlage-Strategie. „Ich verstehe mich als langfristig denkenden Value-Investor mit Trading-Ansatz. Für mich zählt der Wert eines Unternehmens, nicht der Preis. Bei NVIDIA hat sich der Preis der Aktie in den vergangenen Wochen noch einmal drastisch vom realen Wert des Unternehmens entfernt. Mich mahnt das zur Vorsicht“, sagt Müller. Grundsätzlich pessimistisch für KI-Aktien ist der Experte dennoch nicht: „In den nächsten Monaten wird KI weitere Branchen erobern. Ich denke dabei an die klassische Industrie oder auch den Mittelstand. Dort und bei Dienstleistern, die KI-Lösungen umsetzen, werden Werte entstehen und damit auch Chancen für Anleger.“

3. Sport als Investment-Thema: Comeback von Nike und Apple?

Nach einem anstrengenden Tag mit guter Musik auf den Ohren ein paar Bälle auf dem Tennisplatz schlagen? Was Börsen-Profi Ulrich Müller entspannt, tut auch Millionen anderen Menschen gut: Sport als Ausgleich. Die Aktien von Apple und Nike stehen genau dafür. Doch mit beiden Werten haben Anleger 2024 keinen guten Schnitt gemacht. Sollte der Hype an den Märkten noch eine Weile anhalten, sieht Börseninvestor Ulrich Müller bei Apple und Nike Nachholpotenzial und ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. „Apple wird aktuell unterhalb der 200-Tage-Linie gehandelt und zeigt sich richtungslos. Aus charttechnischer Sicht besteht nach oben allerdings durchaus Potenzial – wenn die Aktie anspringt. Ich würde Apple nie abschreiben und habe die Aktie in den kommenden Tagen ganz genau im Blick“, betont Müller und sieht auch gute Gründe für Nike: „In wenigen Monaten beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Das dürfte Sportartikelherstellern Auftrieb geben“, findet der Anlage-Profi.