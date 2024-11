DKM 2024: Cash. Innovations-Award Alte Leipziger Leben: „Die Versicherbarkeit verbessern“

Mit ihrer neuen „Psyche-Klausel Berufsunfähigkeit will die Alte Leipziger Kunden mit einer psychischen Vorbelastungen eine Brücke zu einer möglichen BU-Absicherung bauen. Ein innovativer Ansatz, für den der Versicherer in diesem Jahr auf der DKM in Dortmund mit dem Innovations-Award 2024 ausgezeichnet wurde. Über die „Psyche-Klausel Berufsunfähigkeit“ sprach Cash. mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Dr. Jürgen Bierbaum.