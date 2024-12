Fonds Finanz startet Zusammenarbeit mit Agencio

Die Vermittler des Münchner Maklerpools haben über die Vergleichsrechner von Softfair Zugang zu den nachhaltigen Agencio-Tarifen aus den Bereichen Privathaftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz und Tierhalterhaftpflicht. Das Angebot wird zudem um Fahrradvollkasko- und Dauercamping-Versicherungen ergänzt, die in Kürze über die Fonds-Finanz-Website abschließbar sein sollen.

Bei Agencio fließen mindestens ein Prozent der Versicherungsprämien jährlich in die Kompensation des CO2-Austoßes sowie in soziale Projekte, die vom Institut für Umwelt- und Klimaschutz der Versicherungswirtschaft e.V. (IKV) gefördert werden. Für einige der Agencio-Produkte fungiert die Ammerländer Versicherung als Risikoträger und ist zudem als Investor mit 60 Prozent am Assekuradeur beteiligt.

“Gerade für jüngere Zielgruppen sind Umwelt- und Klimaschutz oft von Bedeutung und Vermittler können mit den Agencio-Tarifen geeignete Versicherungslösungen anbieten”, so Christine Schönteich, Geschäftsführerin der Fonds Finanz.