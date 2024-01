Frostschäden – 5 Tipps zur Prävention

Wetterextreme wie Sturm, Hagel und Überschwemmungen in Folge von Starkregen haben in 2023 erneute Milliardenschäden verursacht. Gegenüber 2022 stiegen nach vorläufigen Schätzungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Gesamtschäden in 2023 um 900 Millionen auf …