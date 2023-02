Generali Global Corporate & Commercial bündelt Underwriting und etabliert Cyberversicherung

Die Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) verstärkt das Führungsteam in Deutschland und schafft die neue Einheit Cyberversicherung. Bereits zum Jahresbeginn wurden Tanya Waeber zur Leiterin des neuen Bereichs Cyber Insurance, Ralf Rebetge zum neuen Leiter des Bereichs Financial Lines und Sebastian Vogel zum neuen Leiter des Bereichs Casualty ernannt.

Tanya Waeber übernimmt die Verantwortung für die neu aufgestellte Einheit Cyberversicherung. Sie verfügt über mehr als zwölf Jahre internationaler Expertise in der Industrieversicherung. Unter anderem war sie für die Allianz Global Corporate and Specialty im Bereich Broker Relationship Management, Financial Lines und Cyber in London und München tätig. Sie hat seit 2018 das Cyber Portfolio als Senior Underwriter bei der GC&C aufgebaut.

Ebenfalls zum Jahresbeginn übernahm in der Sparte Financial Lines übernahm Ralf Rebetge die Verantwortung. Rebetge verfügt über mehr als 20 Jahre internationaler Expertise innerhalb der Sparte Financial Lines.

Ralf Rebetge, Financial Lines Foto: Generali

Rebetge ist bereits seit 2020 im Financial Lines Team der Generali Global Corporate & Commercial. Der Volljurist nahm davor zahlreiche Fach- und Führungspositionen insbesondere bei der Chubb Insurance Company of Europe wahr. Rebetge prägt seit vielen Jahren die Sparte Financial Lines und hat durch mehrjährige Auslandsaufenthalte unter anderem in London umfasssende Expertise sammeln können.

Sebastian Vogel verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung in der Industrieversicherungsbranche und ist bereits seit 2020 für die GC&C in Deutschland tätig. In den vergangenen zehn Jahren davor war er Haftpflichtexperte in verschiedenen Positionen bei Marsh und Airbus und konnte seither umfangreiches Know-how im internationalen Haftpflichtsektor aufbauen.

Sebastian Vogel, Leiter der Sparte Casualty Foto: Generali

Seit Anfang 2023 hat Vogel die Verantwortung für die Sparte Casualty in der Generali Global Corporate & Commercial übernommen. Zu seinen Qualifikationen gehört neben dem Abschluss als Diplom-Betriebswirt (DH) und Bachelor of Arts, auch ein Master of Laws (LL.M.) im Bereich Versicherungsrecht der Universität Hamburg. Er ist zudem Fellow des Chartered Insurance Institute (FCII) in London.

Alle drei berichten an Matthias Arnold, der seit Mitte letzten Jahres die Verantwortung für das Underwriting der GC&C in Deutschland übernommen hat

Hans-Peter Klebe, Leiter von GC&C Deutschland, kommentiert die Ernennung: „Durch die Bündelung der Sparten zu einem Underwritingbereich innerhalb der Generali Global Corporate & Commercial in Deutschland unter Leitung von Matthias Arnold, sowie die Ernennung von Ralf Rebetge und Sebastian Vogel können wir unser Geschäft im Bereich der Industrieversicherungen konsequent weiter ausbauen.“

Gerade in anspruchsvollen Zeiten, in denen Kunden und Geschäftspartner mit komplexen Risiken konfrontiert würde, sei es wichtig, mit einem Spezialistenteam aufzutreten.

Auch in der neu gegründeten Sparte Cyberversicherung wolle man die Expertise bündeln. Ziel sei es, sich mit attraktiven Produkten und einer soliden Versicherungstechnik langfristig in dem Cybersegment zu etablieren. „Mit Tanja Waeber können wir unseren Kunden noch mehr Lösungen in dem komplexen Bereich anbieten“, sagt Klebe.