Global X bringt ETF für verantwortungsvolle Goldminen an den Markt

Global X ETFs Europe legt einen Artikel-8-ETF auf Goldminenaktien auf. Der Fonds soll Unternehmen berücksichtigen, die verantwortungsvolle Abbaupraktiken verfolgen. Welche Kriterien bestimmen die Auswahl?

Der Responsible Gold Miners UCITS ETF von Global X ETFs Europe wird unter dem Kürzel GLDX und der ISIN IE000O8MVTJ6 geführt. Er ist seit heute an der London Stock Exchange und an der Deutschen Börse auf Xetra handelbar. Notierungen an der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange sollen in Kürze folgen. Der Fonds ist nach Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) klassifiziert.

Gold gilt als wertbeständige Anlage und kann zur Diversifikation eines Portfolios beitragen. Die Nachfrage kommt von Investoren, Verbrauchern und Zentralbanken. Nach Einschätzung von Global X dürfte vor allem die anhaltende Nachfrage der Zentralbanken den Investment-Case für Gold langfristig stützen.

„Der verantwortungsvolle Bergbau spielt eine immer wichtigere Rolle, wenn es um die Attraktivität von Goldminenunternehmen als Investment geht. Ein gutes Umweltmanagement, hohe Sicherheitsstandards für die Beschäftigten, eine solide Unternehmensführung und ein gutes Verhältnis zu den lokalen Gemeinschaften können Unternehmen helfen, Risiken zu steuern und ihre operative Widerstandsfähigkeit zu stärken. Diese Faktoren gewinnen deshalb neben klassischen Kennzahlen wie Margen und Cashflows zunehmend an Bedeutung“, sagt George Taylor, Co-Head und Chief Operating Officer bei Global X ETFs Europe.

Nachhaltigkeitsfilter für die Titelauswahl

Der Fonds kombiniert Nachhaltigkeitsfilter und Kennzahlen zur Umweltwirkung mit ausgewählten Sozial- und Governance-Indikatoren, um Goldminenunternehmen mit verantwortungsvollen Abbaupraktiken zu identifizieren. Er bildet den MerQube Responsible Gold Miners Index ab. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,55 Prozent.