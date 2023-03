HDI „Clever Invest Green“: Nachhaltigkeit in der Rentenphase

Zwei Jahre nach Einführung der Fondspolice „CleverInvest“ bringt die HDI Leben ein komplett nachhaltig ausgerichtetes Update des Produkts. „CleverInvest Green“ soll sicherstellen, dass zu Rentenbeginn das Kapital des Produkts in gleicher Höhe durch nachhaltige Kapitalanlagen innerhalb des Sicherungsvermögens gedeckt ist. In der Ansparphase stehen ausnahmslos Nachhaltigkeitsfonds zur Auswahl.

40 Nachhaltigkeitsfonds zur Auswahl

Bei CleverInvest Green stehen rund 40 nachhaltige Fonds zur Auswahl – darunter gemanagte Einzelfonds, Portfolios sowie viele kostengünstige ETFs. Diese wurden in einem mehrstufigen Auswahlprozess ausgewählt: Ein besonderer Fokus liegt auf so genannten Artikel-9-Fonds. Diese zeichnen sich insbesondere durch die streng nachhaltige Anlage mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele der UN aus. Dazu zählen beispielsweise humane Arbeitsbedingungen und die Reduktion von CO 2 -Emissionen. Die positive Wirkung muss dabei messbar sein, sprich die Fonds müssen einen tatsächlichen Impact erzielen. Zudem werden Artikel-8-Fonds berücksichtigt, die den höchsten Nachhaltigkeitsscore der unabhängigen Ratingagentur Sustainalytics aufweisen. Auch bei den angebotenen ETFs wird darauf geachtet, dass diese einen Socially Responsible Investing (SRI) Ansatz verfolgen, dieser ist in der Regel noch strenger als ein üblicher ESG-Ansatz.

Den Nerv der Zeit treffen

„Clever Invest Green trifft den Nerv der Zeit: Wir legen unseren Fokus auf das drängende Thema Nachhaltigkeit und vereinen gleichzeitig die wichtigsten Merkmale, die qualitätsbewusste Kunden von einem Altersvorsorge-Produkt erwarten. Es erfüllt ökologische, soziale und unternehmerische Standards (ESG), setzt auf die vielversprechenden Renditechancen des Kapitalmarktes und gestaltet die Einzahlungs- und die Rentenphase extrem flexibel. All das ist aus unserer Sicht vor dem Hintergrund der Inflation und den Herausforderungen unserer Zeit eine der vielversprechendsten Altersvorsorgemöglichkeiten überhaupt“, sagt der für Produkt und Neugeschäft verantwortliche HDI-Leben Fabian von Löbbecke.

Das neue Produkt kombiniert laut HDI-Angaben die bekannten Produkt-Vorteile von Clever Invest: von flexiblen Änderungsmöglichkeiten – bei Rentenbeginn, bei den Beiträgen und der Dynamik – über Steuervorteile und transparente Kosten bis hin zu einem fairen Ablaufmanagement, Todesfallschutz und BU-Absicherung ohne Gesundheitsprüfung.

Das Fondsuniversum können Kunden über den HDI Fondsguide selbst zusammenstellen. Alternativ bietet der Versicherer auch gemanagte Portfolios und ETFs an. Ein Wechsel der Fondsanlagen ist dabei jederzeit kostenfrei möglich.

Alle Anlagemöglichkeiten für den Kunden sind durchgängig nachhaltig, hierfür erhalten die Kunden mit Abschluss der Versicherung eine Nachhaltigkeitserklärung. Dies bedeutet: HDI stellt erstmalig sicher, dass zu Rentenbeginn das Kapital des Produkts in gleicher Höhe durch nachhaltige Kapitalanlagen innerhalb des Sicherungsvermögens gedeckt ist. In der Konsequenz bedeutet das, dass zukünftig immer stärker in nachhaltige Anlagen investiert wird, je mehr CleverInvest-Green-Verträge abgeschlossen werden. Somit hat die Entscheidung für das neue Produkt Einfluss auf die Kapitalanlagen des HDI.

Verantwortungsvolle Investments bringen Rendite

Nach HDI Angaben verzeichnete beispielsweise der nachhaltige iShares MSCI World SRI UCITS ETF über einen Zeitraum von fünf Jahren zwischen Anfang Februar 2018 und Anfang Februar 2023 eine Rendite von 11,99 Prozent per annum. Das seien 1,74 Prozentpunkte mehr als der konventionellen iShares Core MSCI World UCITS ETF im selben Zeitraum mit 10,25 Prozent Rendite pro Jahr.

Nachhaltigkeit immer stärker im Fokus

HDI hat nach eigenen Angaben bei den Investments auf nachhaltige Infrastrukturprojekte und ESG-Anlagen. Bereits zwei Milliarden Euro des Investments sind in erneuerbaren Energien angelegt. Das Ziel ist, bis 2025 mindestens 30 Prozent weniger CO 2 -Intensität zu erreichen. Bis 2030 soll der gesamte weltweite Betrieb der HDI Group klimaneutral sein. Beschlossen ist außerdem, dass die Konzernmutter Talanx bis 2038 aus allen Geschäftsmodellen aussteigt, die auf Kohle oder Ölsand setzen.

Thomas Lüer, Vertriebschef der HDI Versicherungen, betont: „Die Nachfrage unserer Kunden zeigt deutlich, dass die Bedeutung von Nachhaltigkeit stetig wächst und welchen Stellenwert das Thema auch zunehmend in Finanzfragen einnimmt.“ Das zeigt auch eine Kundenbefragung der Unternehmensberatung BearingPoint: So gaben 34 Prozent der Befragten an, dass das Angebot nachhaltiger Produkte die Wahl ihres Versicherers beeinflusse.