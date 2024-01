Huk-Coburg: Neue Wohngebäudeversicherung schließt Schutz gegen Naturgefahren immer ein

Mit ihrer neuen Wohngebäudeversicherung wolle man sicherstellen, dass bei schweren Naturkatastrophen künftig kein Kunde mehr schutzlos bleibe, betonte der Versicherer bei Vorstellung des neuen Produktes.

Der Elementarschutz Classic bietet umfassenden Schutz bei Naturkatastrophen. Im Schadenfall tragen Kunden eine Selbstbeteiligung von 500 Euro. Wer das nicht möchte, erhält automatisch den Elementarschutz Basis. Dieser Tarif bietet bei Naturkatastrophen Schutz gegen die schlimmsten Folgen. Im Schadenfall beinhaltet er einen Selbstbehalt von 100.000 Euro und soll sicherstellen, dass bei Existenz bedrohenden Schäden ein Mindestversicherungsschutz besteht.

Parallel zum Versicherungsschutz hat der Versicherer einen Nothilfe-Fonds aufgelegt. Wer trotz aller Vorkehrungen durch schicksalhafte Extremsituationen in existenzielle Not geraten sei, könne sich an den Verein „HUK hilft“ wenden, betont der Versicherer. Der Hilfsfonds sei nicht nur für Kundinnen und Kunden der Huk-Coburg gedacht, sondern stehe grundsätzlich bedürftigen Privatpersonen offen, um einen Neuanfang zu erleichtern.