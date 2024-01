Investitionen im Immobilienzweitmarkt – Jetzt erst recht.

Besonders in den aktuellen Zeiten sind ein verlässlicher und solider Cashflow ein wichtiges Argument für Immobilien. Mit unserem Zweitmarktkonzept schaffen sich Anleger darüber hinaus ein breit gestreutes und differenziertes Immobilienportfolio über nahezu alle wichtigen Immobiliensegmente in Deutschland. Seit über 15 Jahren haben wir unsere Immobilienkompetenz unter Beweis gestellt und liefern über die gesamte Historie nachweislich einen soliden Cashflow. Zweitmarkt-Immobilienfonds der HTB stellen somit ein absolutes Basisinvestment sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Anleger dar.

Als professionell gemanagtes und nach KAGB voll reguliertes Investment sehen wir unsere Zweitmarktfonds als einen absolut lohnenden Baustein, um die Assetklasse Immobilien in nahezu jedem Portfolio abzubilden. Und gerade in einem erschwerten Markt-

umfeld können Zweitmarktfonds sich Renditevorteile beim Einkauf gegenüber offenen Immobilienfonds schaffen.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage dieser Assetklasse und ihre weitere Entwicklung?

Der Immobilienzweitmarkt bietet uns seit jeher ein Marktumfeld mit teilweise deutlichen Einkaufsvorteilen. Aufgrund der besonderen Struktur ist ein Erwerb der Fondsanteile zumeist deutlich unterhalb des Wertes der Fondsimmobilien möglich. Dadurch verbessert sich das Rendite-Risiko-Profil deutlich. Die HTB Group nutzt als professioneller Akteur hier ihre Marktvorteile und ihre langjährige Expertise. Insbesondere in schwächeren Zeiten, wie aktuell, können Transaktionen mit Einkaufsvorteilen noch erfolgreicher umgesetzt werden. So können wir derzeit z.B. Investments mit Top-Mietern oder sehr hohen Tilgungsraten erwerben. Ganz nach einer alten Kaufmannsweisheit: „Im Einkauf liegt der Gewinn.“

Im letzten Jahr haben wir Inflationsraten von fast 9 % gesehen und auch in 2023 haben wir lange Zeit Werte von über 6 % erlebt. In den letzten Monaten hat sich der Markt ein wenig abgekühlt und die Inflationsrate sank im Oktober auf 3,8 %. Kein Markt könnte auf Dauer Inflationsraten von über 8 % p. a. unbeschadet überstehen. Wir müssen uns aber wahrscheinlich in den kommenden Jahren an ein höheres Inflationsniveau als in den letzten 25 Jahren gewöhnen. Die Indexierung von Mietverträgen bietet in diesem Umfeld allerdings sehr gute Chancen, die Mieteinnahmen zu erhöhen und den positiven Cashflow der einzelnen Zielinvestments eines Portfolios zu erhöhen. Dies gilt insbesondere für gewerblich genutzte Immobilien, da diese in der Regel indexierte Mietverträge enthalten. Immobilienfonds mit einem wohnwirtschaftlichen Fokus, welche in der Regel nicht indexiert sind, haben wir in der Vergangenheit nur zur Beimischung als Opportunität angekauft. Die Ankaufsaktivitäten beruhen alle auf IST-Daten. Unser Risikomanagement sieht also genau, wie sich der Fonds in der Vergangenheit unter welchen Marktgegebenheiten entwickelt hat bzw. welche Herausforderungen in Zukunft auf den Fonds durch z.B. eine auslaufende Zinsbindung zukommen. Der hieraus errechnete Ankaufkurs berücksichtigt all diese Faktoren und Datenlagen und gibt unseren Investoren ein verlässliches Fundament für ein lukratives Investment. Im Ergebnis haben so alle unsere bisher aufgelösten Ziel-Investments im Durchschnitt ein Multiple von etwas über 2 erreicht. Das investierte Kapital wurde also inkl. der erhaltenen Ausschüttung über die Haltedauer in Summe verdoppelt.