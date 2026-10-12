KGAL veräußert drei Windparks in Finnland und Schweden

Die KGAL-Gruppe hat ihr nordisches Windportfolio mit 73 Megawatt Leistung in Finnland und Schweden an die Ardian-Plattform Enordic Evergreen verkauft. Der Verkauf markiert das Ende eines rund zehnjährigen Investments.

Der KGAL Windportfolio Verkauf an die nordische Plattform Enordic Evergreen ist vollzogen. Wie die KGAL-Gruppe mitteilt, hat sie drei Onshore-Windparks in Finnland und Schweden an die Ardian-Plattform abgegeben. Gemeinsam erreichen die Anlagen eine Gesamtleistung von 73 Megawatt. Verkäufer war ein Singlemandat für ein Versorgungswerk.

Zum Portfolio gehört der Windpark Silovuori im Norden Finnlands mit 26 Megawatt. Dazu kommen die schwedischen Anlagen Anneberg mit elf Megawatt und Sötterfällan mit 36 Megawatt in Südschweden. Enordic Evergreen ist die nordische Plattform für unabhängige Stromerzeuger des Ardian Clean Energy Evergreen Fund.

Zehn Jahre bis zum KGAL Windportfolio Verkauf

KGAL hatte Silovuori bereits 2015 erworben, Anneberg und Sötterfällan kamen Ende 2017 hinzu - jeweils noch während der Bauphase. Anschließend kümmerte sich die Grünwalder Gesellschaft um die Fertigstellung bis zum Netzanschluss. Als Asset-Manager verantwortete sie zudem den laufenden Betrieb und die Vermarktung des produzierten Stroms. Mit dem KGAL Windportfolio Verkauf endet damit ein rund zehnjähriger Investitionszyklus. Über das finanzielle Volumen der Transaktion enthält die Mitteilung keine Angaben.